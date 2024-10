Infortunio nel riscaldamento, tegola Juve: “Non ci voleva”, i tempi

Per la Juventus è una tegola e quasi sembra una maledizione, considerando gli infortuni che hanno visto protagonisti già altri titolari.

Adesso è successo in Champions League ed è accaduto nel corso del riscaldamento, col dirigente della Juventus che, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha svelato quanto accaduto, prendendo voce proprio per chiarire la vicenda.

Perché Thiago Motta lo aveva inserito come titolare di Juventus-Stoccarda, all’interno delle formazioni ufficiali che erano state presentate. Ma negli ultimi minuti è stato costretto a cambiare tutto e dice “Non ci voleva” lo stesso Giuntoli che svela così l’infortunio per un altro dei titolari di Thiago Motta, dopo quanto già successo a Bremer e altri calciatori bianconeri, in questa prima parte di stagione.

Infortunio nel pre-partita: tegola all’improvviso per la Juventus

Tegola all’improvviso, in quello che è stato il pre-partita di Juventus-Stoccarda, sfida di questo martedì di Champions League e che anticipa pure la sfida che sarà in campionato.

Perché in Serie A si gioca, nel prossimo week-end, quello che è il derby d’Italia tra Inter-Juventus, con i bianconeri che devono fare i conti con un altro problema, dopo quello già legato agli altri precedenti. Non solo Bremer e gli altri acciaccati, a lui al J-Medical si aggiunge un altro giocatore che dovrà essere monitorato a causa dell’infortunio di questa sera.

Se da una parte infatti c’è Calhanoglu da monitorare, dall’altra c’è l’infortunato di questa sera in Juventus-Stoccarda. Il centrocampista rischia di mandare in forte apprensione Thiago Motta e tutto l’ambiente bianconero, perché è emergenza a centrocampo, dopo il suo infortunio.

Infortunio e tegola Juventus: Giuntoli svela le condizioni in diretta

A prendere voce è Cristiano Giuntoli che, nel pre-partita di Juventus-Stoccarda, ha svelato l’infortunio di Douglas Luiz. Ecco cos’ha detto sull’ex Aston Villa: “Non vedete più Douglas Luiz nella formazione ufficiale e non gioca Juve-Stoccarda perché ha sentito un dolore e ha preferito, sotto suggerimento anche dei medici, non esserci. Questo infortunio non ci voleva, ma pazienza, andiamo avanti”. Non c’è Douglas Luiz per precauzione dunque, dopo questo infortunio. Ma la situazione, ovviamente, preoccupa la Juventus.

Quando torna Douglas Luiz? Si teme sui tempi di recupero

La Juventus teme, sull’infortunio di Douglas Luiz, per quanto riguarda i conseguenti tempi di recupero. Qualora dovessero essere lunghi, per la Juve sarebbe un disastro, considerando che il calciatore brasiliano potrebbe saltare il derby d’Italia, in una situazione già complessa nella quale la Juve arriverà a giocare a San Siro, nell’imminente week-end.