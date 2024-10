De Rossi torna in panchina, niente Roma: c’è un’altra big

Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina e dimostrare di essere un grande allenatore. E’ tutto pronto con la scelta fatta dall’allenatore che ha dato dei segnali importanti.

La volontà è quella di cercare di ottenere qualcosa di positivo per il futuro della sua carriera, perché ci sono concrete possibilità che alla fine possa arrivare un cambio immediato con De Rossi pronto a mettersi alle spalle l’avventura alla Roma che l’ha destabilizzato un po’ nell’umore visto che è arrivato un esonero inaspettato dopo la rottura con i vertici del club.

Ora si parla addirittura di ritorno in panchina per De Rossi con la Roma, ma non ci sono sensazioni positive in merito a questa possibilità. Infatti, non sembra essere questa la priorità del giovane tecnico che ha dato un segnale molto forte nelle ultime ore per provare subito ad intraprendere una nuova strada.

Arrivano nuove notizie che riguardano quella che può essere la prossima destinazione di Daniele De Rossi che può firmare con un altro club di Serie A o anche stesso in Europa. Ci sono delle novità che riguardano ora questo cambio di strategia fatto dall’ex calciatore che guarde al suo futuro.

Calciomercato: De Rossi torna in panchina, la scelta

Possibile colpo di scena in casa Roma con Juric che rischia l’esonero ma con De Rossi che potrebbe rifiutare la chiamata del club dopo la rottura con la società che ha voluto mandarlo via dopo pochissime settimane da inizio della stagione. Ora il giovane allenatore guarda al suo futuro cercando una nuova sfida.

Perché proprio in queste ore ci sono delle notizie concrete che riguardano il cambio in panchina per alcuni che che possono pensar di chiamare Daniele De Rossi come nuovo allenatore. Che sia in Italia o all’estero ci sono diverse possibilità che si possono andare a creare per il giovane tecnico.

Ad oggi Daniele De Rossi è ancora legato con la Roma da un contratto per tre anni, ma chiaramente la volontà è quella di liberarsene in poco tempo e trovare una nuova avventura. Proprio in Italia, così come anche all’estero, può arrivare la chiamata giusta per lui.

Perché proprio in queste ore è arrivata la notizia che conferma la scelta fatta dal tecnico: Daniele De Rossi cambia agente e si affida a Ramadani che è specializzato con i nomi di allenatori. Tanti i tecnici che segue già il noto procuratore e ora per De Rossi può arrivare un club di alto livello.