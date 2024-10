Crisi Chiesa a Liverpool: un club lo riporta in Italia subito

Momento davvero difficile per la carriera di Federico Chiesa che è già pronto a fare ritorno in Serie A perché la sua avventura a Liverpool sembra già finita.

Il club inglese ha preso a prezzo di saldo il giocatore italiano che però sta facendo più fatica rispetto a quello che si pensava, adesso arrivano importanti novità in merito a quella che può essere la scelta del giocatore che può anche tornare in Italia per salvare la carriera e ritrovare la maglia della Nazionale. Perché Federico Chiesa può già lasciare il Liverpool.

Nelle ultime settimane sono arrivati solo segnali negativi per il giocatore italiano che in questi primi mesi di avventura in Premier League ha accumulato soltanto 78 minuti. Sono questi i numeri di Federico Chiesa da quando è arrivato a Liverpool per 12 milioni di euro dopo che la Juve l’ha fatto fuori e messo sul mercato.

Zero gol, nessun dribbling e tanta panchina e tribuna per Chiesa che può già lasciare Liverpool perché non sembra assolutamente essersi ambientato nel campionato inglese e con il club dei Reds che ha ambizioni alte e dove non sembrano esserci i presupposti per un giocatore come Federico in questo momento.

Calciomercato: Federico Chiesa torna in Serie A

Potrebbe esserci subito una mossa a sorpresa che può portare Federico Chiesa in Italia lasciando il Liverpool e firmando per un club di Serie A che può permettergli di essere nuovamente a disposizione di un club nel nostro paese con regolarità e avendo anche l’occasione di andare a giocare.

Adesso ci sono delle situazioni importanti da dover risolvere perché il giocatore sembra sempre più fuori dal progetto del Liverpool e per questo motivo si può pensare anche di rinunciare a lui andandolo a vendere già nel mercato di gennaio, dove diverse squadre di Serie A possono sfruttare l’occasione. Sono diverse le squadre che possono pensare di puntare su Federico Chiesa.

Al momento il nome del calciatore italiano resta sempre un profilo che interessa molto ai grandi club come Milan, Roma e Inter che da tempo valutano il talento che può questa volta fare ritorno in Italia. Chiesa può tornare in Serie A e vedremo nelle prossime settimane se ci saranno delle novità in tal senso.

Ad oggi non esclude assolutamente un possibile ritorno Chiesa in Serie A, ma la sua priorità è riscattarsi con il Liverpool in Premier League.