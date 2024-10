Ribaltone in panchina: Allegri sta per tornare

In cerca di una sistemazione, arrivano nuove voci relative al possibile ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese, libero dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, ha dato mandato ai suoi agenti di trovare una sistemazione anche in corsa durante questa giornata. Allegri ha deciso di mettere da parte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, il suo obiettivo è quello di allenare in Italia o al massimo in Europa.

Dopo le voci sul Benfica e il Manchester United, adesso un altro club può tentare di prendere Allegri: ecco tutti i dettagli.

Esonero in Serie A: la big sta pensando ad Allegri?

Fulmine a ciel sereno per quanto riguarda Massimiliano Allegri che, a sorpresa, nelle prossime ore può ricevere la telefonata da parte del presidente che sta pensando di cambiare allenatore.

La scelta di puntare su Allegri è la più logica per la società, che sta vivendo un momento assai particolare con una situazione ambientale compromessa. I tifosi, infatti, nonostante un super mercato, stanno contestando la squadra e la proprietà a causa dei risultati negativi.

L’allenatore rischia seriamente l’esonero. La decisione sarà presa dalla società nelle prossime ore, intanto per la sostituzione è tornata di moda la pista che porta sulla panchina della Roma Allegri.

Juric, infatti, dopo il ko interno contro l’Inter, è in difficoltà e qualcuno dalla Capitale ha rilanciato la notizia del possibile esonero dell’allenatore.

Roma: esonero per Juric? De Rossi oppure Allegri al suo posto

Prende corpo, in casa Roma, la possibilità di sostituire Juric con un altro allenatore. Il tecnico, infatti, non ha fatto breccia nel cuore dei tifosi romanisti che anche contro l’Inter hanno scioperato, con la Curva Sud che è entrata con quindici minuti di ritardo.

Una protesta vera e propria da parte dei gruppi organizzati che stanno contestando soprattutto la proprietà americana che, nonostante gli investimenti estivi di quasi 100 milioni di euro, non è riuscita a portare avanti il progetto con De Rossi in panchina.

Ecco perché, c’è chi chiede un ritorno immediato sulla panchina della Roma di De Rossi.

Altri, invece, ipotizzano Allegri alla Roma: la scelta definitiva sarà della proprietà che non esclude la possibilità di dare ancora fiducia a Juric, che ha poco tempo per salvare la sua panchina.