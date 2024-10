Inter, tegola dopo il doppio infortunio: il colpo dagli svincolati

L’Inter vince, ma Inzaghi è in apprensione perché la tegola è doppia e risulta grave, causa prossimi impegni.

Delicatissimi, tra Champions League e campionato, col derby d’Italia alle porte che preoccupa e non di poco l’ambiente nerazzurro. Tant’è che Simone Inzaghi si definisce preoccupato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Inter.

L’Inter vince col gol di Lautaro, ma deve fare i conti col doppio infortunio perché oltre a Calhanoglu, ha alzato bandiera bianca anche un altro dei fedelissimi di Inzaghi. E per questa doppia tegola, occhio alla possibilità di vedere l’Inter andare verso un colpo di calciomercato, o nell’immediato dagli svincolati, oppure direttamente a gennaio, per sistemare quella che all’Inter è una situazione molto complessa.

Doppio infortunio: problema Inter, le condizioni

Il problema dell’Inter rischia di essere grosso. C’è prima la Champions League, poi l’Inter giocherà il derby d’Italia contro la Juventus e sono diverse le situazioni che preoccupano Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha mostrato apprensione circa quanto successo con Calhanoglu, senza dimenticare i già acciaccati Zielinski e Asllani.

Il centrocampo dell’Inter, oltretutto, aveva appena recuperato Barella. Insomma, quest’annata per l’Inter sta vedendo diversi problemi e quello di natura muscolare, destabilizza Inzaghi.

Si tratterebbe di una contrattura per Calhanoglu, ma tocca capire poi come la smaltirà e quali saranno i veri tempi di recupero. Discorso analogo per Acerbi che però, causa condizioni fisiche personali dettate dai dati anagrafici, rischia di essere tagliato fuori dal progetto Inter.

Infortunio Calhanoglu: i tempi di recupero preoccupano Inzaghi

Pare sia una contrattura, ma Inzaghi è preoccupato su Calhanoglu, per il suo infortunio. Lo spiegano da La Gazzetta dello Sport, quotidiano che ha analizzato quella che è la complessa situazione che riguarda il doppio infortunio in casa Inter. Con la Champions League alle porte, questa mattina si svolgeranno gli esami strumentali per ufficializzare quella che è la vera entità del suo infortunio, con la possibilità di vederlo escluso dai prossimi impegni. Ma gli stessi, vedono una partita importantissima ed è quella contro la Juventus, che può valere tanto in chiave corsa al titolo che, al momento, vede il Napoli in cima su tutte e che si godrà il derby d’Italia nell’attesa di vedere una delle due squadre perdere punti, con la voglia di vincere contro il Lecce, per la grande fuga. Ma in ogni caso, oltre a Calhanoglu, c’è da monitorare anche la situazione Acerbi che, per il difensore, è del tutto diversa.

Ultime Inter: problema grosso, caccia allo svincolato

Il problema grosso riguarda non l’entità dell’infortunio di Acerbi, quanto il fatto che ormai sia arrivato ad un’età piuttosto avanzata. Ed è per questo che l’Inter si interroga sul suo futuro, con la possibilità di prendere uno svincolato nell’immediato, al fine di completare la rosa di Inzaghi. Ma le occasioni sono poche e potrebbero, Ausilio e Marotta, attendere gennaio.