Stop in Juventus-Lazio: l’infortunio preoccupa, le condizioni

Nella serata di Juventus-Lazio c’è da registrare non solo la vittoria della formazione di Thiagi Motta, ma anche uno stop importante.

Nel corso del secondo tempo il giocatore è stato infatti costretto ad uscire per via un infortunio che preoccupa e non poco l’allenatore, che rischia seriamente di perdere uno dei suoi migliori giocatori per un tempo al momento (ancora) indefinito. Al momento non si possono fare previsioni, ma l’andamento claudicante che ha accompagnato l’uscita dal campo del giocatore non fa assolutamente presagire nulla di positivo, ma solo gli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore potranno dire di più sulle sue condizioni.

Stop in Juventus-Lazio: l’allenatore è preoccupato

Nella serata di Juventus-Lazio uno dei protagonisti della sfida è stato costretto a lasciare anticipatamente il campo a causa di un problema fisico che al momento preoccuperebbe e non poco l’allenatore. Non nuovo a stop del genere, il giocatore potrebbe ora rientrare per un po’ di tempo nella lista degli indisponibili nel momento in cui quest’infortunio dovesse risultare essere più grave del previsto.

La speranza, ovviamente, è che la sostituzione preventiva possa aver aiutare a non peggiorare ulteriormente la situazione, anche se l’uscita claudicante dal campo del giocatore non lascia presagire nulla di positivo. Nelle prossime ore, come consuetudine, l’esterno verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, ma per il momento c’è parecchia apprensione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, in casa Lazio è nato il problema Nuno Tavares. Il terzino portoghese è stato costretto al cambio contro la Juventus per un fastidio muscolare che verrà approfondito nelle prossime ore e che per il momento lascia Baroni, e tifosi, con un dubbio enorme che rischia di avere conseguenze piuttosto importanti sui prossimi impegni della formazione biancoceleste, in Serie A ed Europa League.

L’esterno out per infortunio: c’è una speranza

Intorno al 78esimo minuto Nuno Tavares ha iniziato vistosamente a zoppicare accusando un fastidio alla gamba. Per precauzione Baroni l’ha immediatamente sostituto facendo entrare l’ex di turno Luca Pellegrini, nella speranza che con questa mossa si sia evitato di peggiorare ulteriormente la situazione.

Come anticipato, solo gli accertamenti ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore potranno fare chiarezza sulle condizioni di Nuno Tavares, che preoccupa fino ad un certo punto, con la Lazio che dentro di sé spera possa essersi trattato essere davvero solo di crampi per il portoghese, anche perché in questo inizio di stagione l’allenatore biancoceleste ha dimostrato di poter fare a meno di tutti, tranne che del portoghese. Staremo a vedere.