Serie A, sconfitta decisiva: grande ritorno in panchina

L’ennesimo risultato negativo di questo inizio di stagione potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club starebbe seriamente valutando la posizione in panchina dell’allenatore, che da un momento all’altro potrebbe essere esonerato. Con oggi sono finite tutte le chance a disposizione per cambiare le sorti di questa stagione, che se non ripresa al volo rischia seriamente di entrare come una delle peggiori nella storia della società in Serie A.

Per questo motivo la dirigenza avrebbe intenzione di prendere lei in mano le redini della situazione, riportando in panchina un profilo più che apprezzato dall’ambiente, considerato l’importante passato vissuto insieme.

Sconfitta decisiva: esonero ad un passo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questo inizio di stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, la sconfitta di questo pomeriggio potrebbe costare cara all’allenatore, già avvisato nel corso della scorsa sosta della precarietà della sua posizione. Serviva non tanto una vittoria ma una prova convincente per scacciare via i fantasmi di questo inizio di stagione, ma ancora una volta la squadra è stata completamente in balia dell’avversario, per la rabbia dei tifosi che al termine della partita si sono lasciati andare ad una leggera contestazione, anche se non tutti quelli presenti alo stadio. C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, per salvare il campionato, sennò c’è il serio rischio che al termine si potrà tornare a piangere invece che festeggiare.

A fronte di questo la società sarebbe pronta a prendere una decisione importante che potrebbe quantomeno dare una prima scossa alla squadra, che dovrà poi essere brava a trascinare l’ambiente. Stando alle ultime notizie, infatti, la sconfitta di oggi contro l’Atalanta potrebbe costare l’esonero ad Eusebio Di Francesco, scenario sul quale il Venezia starebbe ragionando già da diverse settimane.

Esonero deciso: grande ritorno in panchina

Eusebio DI Francesco potrebbe essere esonerato dal Venezia a stretto giro. Ovviamente c’è prima da prendere in considerazione tutte le situazioni del caso, ma se i lagunari vogliono alimentare i sogni salvezza, c’è bisogno di una scossa, seria, che rivitalizzi squadra ed ambiente.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, in caso di esonero di Di Francesco il Venezia potrebbe riportare in panchina Ivan Javorcic, ex vice di Tudor alla Lazio ed allenatore proprio dei lagunari dal giungo all’ottobre del 2022. Nonostante le parti non si siano lasciate benissimo, il croato sembrerebbe essere la soluzione migliore in circolazione, complice anche il fatto che conosce già piuttosto bene l’ambiente. Staremo a vedere.