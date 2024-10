Milan, sacrificio Leao a fine anno: già scelto il suo sostituto

Il Milan è pronto a cambiare faccia sempre di più, perché non è più imprescindibile Leao e ora è arrivato un altro segnale ancora più forte da parte di Fonseca alla società.

Il club rossonero in questo momento si ritrova con quella che è una vicenda spinosa legata al futuro di Rafa Leao dove il calciatore portoghese non sta vivendo una situazione di tranquillità considerando che al Milan sembra ormai messo da parte dal nuovo allenatore Fonseca con cui ha avuto più di qualche problema dal suo arrivo.

Tra i due non sembra scorrere buon sangue da subito e ora Leao va in panchina nel Milan senza entrare nemmeno nella vittoria contro l’Udinese e nessuno lo percepisce come un vero caso. Perché Fonseca ha fatto capire che questa squadra può giocare, creare e vincere anche senza di lui.

Ora starà a Leao dimostrare di essere un giocatore importante per il Milan o rischierà di scendere sempre più indietro nelle gerarchie dei Fonseca e del club. Un momento davvero complicato che può alla fine andare a creare più di un problema, come quella che alla fine può essere anche la cessione del giocatore.

Milan, addio Leao: la scelta sul sostituto

Il Milan può non più puntare su Leao forse per le prossime partite se Fonseca continuerà a tenerlo fuori, ma dall’altra parte potrebbe scoppiare un vero caso. Adesso bisognerà capire se la società seguirà la linea di avere fiducia nel suo allenatore o meno.

Il Milan ha intenzione di crescere sotto tutti i punti di vista e da squadra, senza badare ai singoli. Per questo motivo ci sono delle notizie importanti che riguardano il futuro ora proprio di Rafa Leao che può essere messo sul mercato se dovessero continuare i problemi. Adesso la palla passa a Fonseca e dovrà cercare di tirare il meglio dal proprio giocatore o sarà messo da parte.

Nell’ultima partita di campionato, dopo i tanti problemi delle scorse partite, Leao è stato lasciato fuori in panchina da Fonseca al Milan. Occhio a quello che può accadere in futuro da un momento all’altro perché si pensa anche in ottica mercato.

Il Milan può vendere Leao se questi problemi dovessero andare avanti. Tanti i nomi valutati già dalla società per il futuro e tra i grandi campioni spunta fuori quello di Sane che è in scadenza di contratto e può rappresentare una vera occasione.