Lookman-Gasperini ai ferri corti, nuova rottura: c’è l’annuncio

Quanto successo quest’estate potrebbe rappresentare essere solo uno dei tanti motivi che hanno portato alla rottura definitiva tra Lookman e Gasperini.

La voglia del nigeriano di andare via quest’estate dall’Atalanta non è mai andata a genio all’allenatore della Dea, che conscio però del valore del giocatore non ci ha pensato su più di due secondi a mettere da parte ogni questione extra campo riaggregandolo in rosa per il bene della sua squadra. Nonostante questo, comunque, delle tensioni fra le parti sarebbero state registrate in questo inizio di stagione, con Gasperini che oggi è uscito allo scoperto confermando ai microfoni di DAZN che alcuni atteggiamenti di Lookman continuerebbero a non piacergli.

Lookman e Gasperini ai ferri conti: l’annuncio

Nella vittoria di oggi sul Venezia è mancata la firma forse dell’uomo più atteso tra le file dell’Atalanta, Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, che fino ad una settimana fa per Gian Piero Gasperini avrebbe addirittura meritato il pallone d’Oro, è stato sostituto all’intervallo dall’allenatore della Dea, facendo rimanere sbigottiti i tifosi atalantini presenti ma allo stadio ma anche i possessori dell’ex Fulham al Fantacalcio, che si sarebbero aspettati decisamente un bonus da parte del loro beniamino.

Una decisione forte, alla quale molti non sarebbero riusciti a dare una spiegazione, anche perché con il risultato comunque ancora in bilico, nonostante si fosse 2 a 0, un giocatore dell’imprevedibilità e delle qualità di Lookman avrebbe potuto fare comodo. Dietro ogni gesto di Gasperini, però, c’è sempre una motivo, immediatamente spiegato nel post partita dall’allenatore per placare la moltitudine di teoria che stavano iniziando a circolare.

Intervistato dai microfoni di DAZN, il tecnico dell’Atalanta ha mandato a modo suo una frecciatina a Lookman svelando di averlo cambiato all’intervallo perché non stava giocando per la squadra ma solamente per gli spunti individuali, che alla fine l’hanno portato ad offrire una prestazione si sufficiente, ma non eccellente come invece ci si aspettava.

Lookman via a gennaio dall’Atalanta?

A fronte di queste dichiarazioni potrebbe scoppiare un nuovo caso Ademola Lookman all’Atalanta. L’attaccante nigeriano, per quanto possa aver sbagliato negli atteggiamenti di oggi, mai si sarebbe aspettato di essere sostituto all’intervallo, ma oramai abbiamo tutti imparato a conoscere Gian Piero Gasperini, allenatore che non guarda in faccia a nessuno quando prende una decisione, neanche se sei il giocatore più rappresentativo della sua rosa.

L’impressione, però, è che per essere andato a dire certe cose in diretta, l’allenatore della Dea si potrebbe essere già confrontato con il suo attaccante, presentandogli tutte le problematiche del caso così da evitare di alzare un polverone che avrebbe potuto fare a male non solo a compagni e squadra, ma proprio a tutto l’ambiente.