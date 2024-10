Juventus-Lazio, pugno non visto dal VAR: espulso con la prova tv

La partita tra Juventus e Lazio è stata un mix di polemiche contro VAR e arbitro: spuntano immagini di un pugno, ora rischia la squalifica.

I bianconeri hanno vinto una partita sofferta e complicata dall’espulsione di Romagnoli a metà primo tempo che ha costretto i biancocelesti ad arretrare il proprio raggio d’azione e a chuidersi totalmente in difesa, sperando fino all’ultimo la spinta offensiva dei bianconeri. E probabilmente ci sarebbero riusciti se Gila non avesse deviato nella sua porta un cross di Cabal dalla fascia sinistra al minuto 85.

Ma ci sono anche molte polemiche che riguardano l’arbitraggio e soprattutto le decisioni del VAR che hanno fatto imbufalire la Lazio.

Juventus-Lazio: la moviola inchioda il calciatore

La Juventus vince contro la Lazio e si piazza momentaneamente al primo posto, insieme al Napoli di Conte che dovrà giocare contro l’Empoli. La partita dello Stadium è stata tutt’altro che emozionante e avvincente, con poche occasioni create e tante polemiche alla fine della partita che hanno riguardato le decisioni di arbitro e VAR.

A fine partita si sono analizzate tutte le immagini della partita e la moviola ha inchiodato il calciatore che ha colpito l’avversario con un pugno alla schiena.

Da lì sono nate polemiche sulla mancata chiamata del VAR che non ha richiamato l’arbitro perché si è fatta sfuggire le immagini.

Douglas Luiz colpisce Patric: immagini chiare

Prima del gol della Juventus c’è stato uno scontro tra Douglas Luiz e Patric con il brasiliano che ha colpito con un pugno alla schiena il difensore della Lazio che è crollato al suolo in area di rigore. Ma VAR e arbitro non hanno dato peso alla situazione e hanno fatto proseguire il gioco come se non fosse accaduto nulla.

Al termine della partita, però, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, si è pesantemente lamentato dell’arbitraggio e soprattutto di questa situazione perché secondo la Lazio Douglas Luiz meritava l’espulsione.

Decine di tifosi sui social hanno alzato un polverone di polemiche perché ritengono che la Lazio abbia ragione a lamentarsi e che è giusta la richiesta della prova tv che porti alla squalifica del calciatore brasiliano.

Douglas Luiz espulso con la prova tv? Impossibile

Douglas Luiz non è stato espulso durante Juventus-Lazio e non ci sarà prova tv per il calciatore brasiliano. L’episodio è prettamente da campo e per questo motivo non ci sarà alcuna analisi ulteriore per analizzare le immagini e arrivare a una decisione del giudice sportivo.

I tifosi della Lazio e delle avversarie della Juventus stanno gridando allo scandalo ma dalle immagini si può notare che il colpo di Douglas Luiz c’è ma non è altro che un leggero colpo alla schiena e non un vero e proprio pugno.