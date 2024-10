Juventus e Milan rischiano la retrocessione: i motivi

Il Milan e la Juventus stanno rischiando grosso in vista del futuro: le due squadre ora rishciano pesantemente la retrocessione.

Le due società hanno scritto pagine indelebili del nostro calcio e spesso e volentieri sono anche state le prime a costruire un futuro sempre più importante e sono state all’avanguardia per il calcio italiano, portando grosse novità e uno sguardo al futuro davvero di livello. La situazione è da tenere sotto l’attento controllo delle dirigenze perché ora i pericoli stanno diventando davvero esageratamente grandi e quindi va messo un freno e trovata un’alternativa corretta.

Juventus e Milan sono un momento molto delicato della stagione e dovranno provare a cambiare immediatamente il trend se non intendono buttare al vento anni di programmazione.

Juventus e Milan verso la retrocessione: le ultime

Milan e Juventus hanno deciso di scivere un futuro importante e di grande valore e fino a questo momento hanno provato a gestire al meglio le risorse ma la situazione è davvero difficile.

La situazione delle due società sta iniziando a diventare incontrollabile e neppure l’intervento delle due società, in questo frangente, è riuscito mai a risollevare le due squadre e a risolvere i problemi che sono nati negli ultimi mesi.

Secondo le ultime notizie, Milan e Juventus rischiano la retrocessione. I problemi stanno diventando enormi e per questo motivo i rischi che si stanno correndo sono davvero esagerati.

Serie C: Milan Futuro e Juventus Next Gen rischiano

Milan Futuro e Juventus Next Gen sono in un momento tremendo: non riescono più a vincere e a risollevarsi dalle sabbie mobili e quindi rischiano il peggio. In questo momento la situazione delle due squadre è tremenda, sono al penultimo e all’ultimo posto del girone B e C del campionato di Serie C.

Le due sconfitte interne dell’ultimo turno di campionato hanno destato grande scalpore, perché addirittura i rossoneri hanno perso in casa contro l’ultima della classe, il Legnago, subendo tre gol in pochissimi minuti, mentre i bianconeri hanno ceduto contro l’Avellino con uno 0-3 senza appello.

Dopo l’entusiasmo del nuovo progetto del Milan per far crescere i giovani, al debutto in Serie C, la situazione è tremendamente peggiorata e ora il rischio di retrocedere in Serie D è altissimo. Lo stesso vale per la Juventus Next Gen, addirittura ultima in classifica con appena 6 punti all’attivo. Considerando che da questa stagione anche le seconde squadre dei club di Serie A possono retrocedere in Serie D, la situazione sta peggiorando.

Bonera e Montero a rischio esonero

Ovviamente le situazioni di Milan Futuro e Juventus Next Gen sono davvero preoccupanti e nel giro di pochissimo tempo potrebbero esserci ulteriori novità: la posizione di Daniele Bonera come allenatore del Milan Futuro è in discussione e rischia l’esonero.

Lo stesso vale per Paolo Montero, ex stella del calcio bianconero e oggi allenatore della Next Gen che, però, non sta riuscendo a tenere in vita i bianconeri.