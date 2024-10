Juve-Lazio, squalifica esemplare: la decisione presa

Scoppia lo scandalo in Serie A per quello che è accaduto durante Juventus Lazio con Douglas Luiz protagonista di un doppio brutto episodio, ora arrivano le decisioni.

La Juventus ha vinto 1-0 contro la Lazio nei minuti finali grazie ad un autogol e alla fine non sono mancate le grandi polemiche nei confronti degli arbitri per quello che è accaduto in campo. Perché ciò che si è visto sul risultato di 0-0 è stato davvero surreale. Il protagonista della vicenda è Douglas Luiz, ma con lui anche l’arbitro Sacchi (in campo), il Var Di Paolo e l’Avar Guida.

Ci sono state tantissime polemiche durante e dopo la gara Juve Lazio nei confronti degli arbitri e delle loro scelte per la gestione del caso Douglas Luiz, quando poco prima del gol del vantaggio e della definitiva vittoria dei bianconeri ha messo giù in area di rigore avversaria durante un’azione d’attacco della sua squadra Patric con un colpo al volto.

Un vero scandalo per molti il fatto che Douglas Luiz non solo non ha ricevuto un cartellino rosso, ma nemmeno quello giallo in quell’occasione e nessuno in sala Var ha richiamato l’arbitro Sacchi durante Juventus Lazio.

Juventus Lazio: caso Douglas Luiz, squalifica in arrivo

Proprio qualche giorno fa il designatore arbitri Gianluca Rocchi aveva avvisato tutti che bisognava cercare di dare una svolta importante a questa stagione dopo i tanti errori, ora però continuano ad arrivarne altri e tutta Italia è infuriata per ciò che è accaduto in Juve Lazio.

Attenzione a quello che può accadere dopo Juve Lazio e il caso del pugno di Douglas Luiz nei confronti di Patric. Perché ci sono diverse situazioni che si possono verificare ora come la prova tv che andrebbe a squalificare Douglas Luiz, ma non sarà l’unico a pagare per il suo gesto violento.

Infatti, per quanto accaduto potrebbe intervenire a pugno duro anche Rocchi con una squalifica per gli arbitri di Juve Lazio: Sacchi, Di Paolo e Guida. Il primo in campo e gli altri due in sala Var che hanno scatenato il putiferio non andando a segnalare l’episodio del calciatore della Juve che andava sicuramente espulso.

Il pugno di Doulgas Luiz a Patric avviene prima del vantaggio della Juve contro la Lazio e per questo c’è stato ancora più polemica, considerando che forse il risultato alla fine sarebbe stato diverso. Ora Rocchi può fermare per qualche turno gli arbitri Sacchi, Di Paolo e Guida punendoli per i loro errori come già accaduto ad altri e in altre occasioni.