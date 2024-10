Inter: 2 rinforzi dalla zona salvezza, Marotta ha deciso

L’Inter lavora a fari spenti ed è sempre in cerca dell’occasione giusta per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. A sorpresa, 2 rinforzi possono arrivare dalla zona retrocessione.

Nei club che lottano per la permanenza in Serie A, ci sono alcuni giocatori giovani di grande talento che hanno un futuro radioso. Ed è su questi che Marotta vuole mettere le mani, un po’ come successo già in passato con Asllani, che fu acquistato dall’Empoli prima del definitivo exploit.

Una strategia chiara da parte del dirigente, che intende rinforzare l’organico per tentare di mantenere alto il valore dell’organico nerazzurro. Ecco chi ha messo nel mirino l’Inter: svelati i due obiettivi.

Chi vuole prendere l’Inter?

La stagione è appena iniziata, il percorso da fare è ancora lungo fra campionato e Champions League. Comunque, nella testa dei dirigenti c’è già il futuro da programmare.

La sosta è servita per fare il punto della situazione anche con Simone Inzaghi, per individuare i reparti che necessitano di qualche ritocco in vista di gennaio e della prossima stagione.

Un modo, questo, per iniziare a valutare una serie di calciatori giovani, che possono fare il salto di qualità ed essere acquistati dai nerazzurri nel corso delle prossime finestre di calciomercato.

Dai vari incontri, è uscito fuori che l’Inter ha bisogno ancora di qualche centrocampista. Ecco perché l’area tecnica ha individuato 2 profili di giovani talenti, che militano attualmente in club che lottano per la salvezza, che possono fare bene con la maglia nerazzurra.

La dirigenza li continuerà a monitorare per poi decidere se affondare il colpo già a gennaio oppure la prossima estate. Di sicuro, c’è la necessità di ritoccare il centrocampo anche perché fino a questo momento l’inserimento di Zielinski non ha dato i frutti sperati.

Calciomercato Inter: 2 centrocampisti nel mirino

L’obiettivo di Marotta è quello di rinforzare la mediana con due giovani centrocampisti, che possono rappresentare il futuro dell’Inter.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Nicolò Ceccarini, il presidente ha dato indicazione ad Ausilio di seguire da vicino Bernabé del Parma e Belayane dell’Hellas Verona che sono i due osservati speciali dell’Inter.

Entrambi, infatti, classe 2001 e 2004, sono i protagonisti delle rispettive squadre in questo avvio di campionato. Diversi per caratteristiche, Belayane è abituato a giocare davanti alla difesa mentre Bernabé è abbastanza duttile e può ricoprire più ruoli nel centrocampo a tre, anche come mezzala offensiva. Sono, comuqnue, due giocatori abili che possono fare la differenza anche in un top club come quello nerazzurro.

Servirà ancora tempo per decidere. Ecco perché nei prossimi mesi gli scout continueranno a seguirli, per poi valutare se portare all’Inter Belayane e Bernabé.