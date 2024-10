Infortunio Calhanoglu e Acerbi, tegola Inter: svelati i tempi di recupero

L’Inter perde Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per un doppio infortunio che sembra molto serio: svelate le condizioni e i i tempi di recupero.

I nerazzurri sono in un momento estremamente importante perché la situazione in classifica è da tenere sotto controllo e vanno evitati tutti i rischi di perdere ulteriori posizioni e di permettere alle altre concorrenti per lo Scudetto di allungare ancora in classifica o di avvicinarsi sempre di più. Ma poi c’è anche la Champions League da tenere d’occhio che quest’anno è ancora più importante del solito, avendo anche cambiato format.

I problemi dell’Inter, però, sono all’ordine del giorno: Inzaghi ha perso Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per infortunio.

Inter, doppio infortunio serio: ko Calhanoglu e Acerbi

L’Inter ha perso Hakan Calhanoglu per infortunio. Il centrocampista turco è sempre centrale e fondamentale per il gioco dei nerazzurri e per gestire le geometrie nel centrocampo di Simone Inzaghi che non ne vuole mai fare a meno. La delicatissima partita contro la Roma è stata tremenda da questo punto di vista perché l’ex Milan si è dovuto arrendere a un problema che è sembrato subito molto serio.

Dopo pochi minuti dall’uscita dal campo di Hakan Calhanoglu, l’Inter ha perso anche Feancesco Acerbi per infortunio: il difensore ha chiesto immediatamente il cambio ed è sembrato subito molto preoccupato.

Secondo le ultime notizie, l’infortunio di Calhanoglu e quello di Acerbi non sono semplici da gestire: ci sono novità sui tempi di recupero.

Infortunio Calhanoglu: condizioni e tempi di recupero

L’infortunio di Hakan Calhanoglu è molto complicato da gestire per l’Inter. Il calciatore ha provato a stringere i denti quando ha sentito la fitta all’adduttore ma poi il buon senso e il parere dei medici gli hanno consigliato di uscire dal campo per evitare di incorrere in rischi ben più seri per quel che riguarda il futuro.

È arrivata immediatamente la comunicazione dell’Inter circa le condizioni di Hakan Calhanoglu che è uscito per infortunio da Roma-Inter a causa di una contrattura all’adduttore della coscia sinistra.

I tempi di recupero per un infortunio del genere si aggirano solitamente sui 7-10 giorni ma nella giornata di domani farà degli esami strumentali per capire la reale entità della contrattura.

Acerbi out per infortunio: i tempi di recupero

Anche Acerbi è uscito per infortunio. Il difensore italiano si è fermato dopo pochissimi minuti dall’infortunio di Calhanoglu e ha chiesto immediatamente l’intervento dei medici e successivamente la sostituzione.

L’Inter ha comunicato che Francesco Acerbi è uscito dal campo a causa di una contrattura ai flessori della coscia sinistra. Anche per il difensore i tempi di recupero si aggirano sui 7-10 giorni ma nella giornata di domani verrà data notizia ufficiale dal club nerazzurro.