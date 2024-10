Esonero in Serie A: scelto il sostituto a sorpresa

La decisione è ormai stata presa ed era inevitabile dopo quello che è accaduto, perché la brutta sconfitta costringe il club di Serie A all’esonero dell’allenatore per un cambio in panchina.

Dopo i contatti della scorsa estate adesso si può chiudere veramente per l’arrivo del nuovo allenatore che ha scelto la Serie A. Ha vissuto alcuni mesi da svincolato, ma adesso è pronto a rimettersi in gioco e farlo alzando il livello in un campionato difficile come quello italiano. Dopo l’esonero in Serie A la scelta del nuovo allenatore e c’è lui anche tra i candidati ancora una volta.

Intanto, il club si ritrova tra le squadre in fondo alla classifica e per questo motivo che ora c’è voglia di dare una scossa. Ancor di più dopo che in campo si è vista una delle peggiori prestazioni della storia della squadra ed è accaduta davanti ai propri tifosi. Adesso c’è la conferma dell’esonero dell’allenatore di Serie A e la chiamata per Mark Van Bommel.

Occhio a quello che può essere quindi il colpo di scena che può esserci da un momento all’altro. Perché già in queste ore il direttore sportivo è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di quello attuale e occhio alla grande scelta che può portare addirittura Van Bommel come nuovo allenatore in Italia. L’ex calciatore e il giovane tecnico olandese dopo aver avuto esperienza con PSV, Wolfsburg e due anni all’Anversa ora è pronto.

Esonero in Serie A, colpo di scena per Van Bommel

Potrebbe arrivare da un momento all’altro l’annuncio da parte del club. Perché la società non ha accettato quanto visto in campo e ora qualcuno dovrà pagare. Dopo il pesantissimo ko in campionato e la posizione in classifica tra le ultime ora è pronto l’esonero in Serie A per l’allenatore con Mark Van Bommel che può essere il sostituto.

Contatti già in estate con il ds Corvino che ha pensato di portare Mark Van Bommel in panchina con il Lecce. Ora può tornare di moda il nome del tecnico perché dopo gli ultimi risultati e il pesantissimo ko per 0-6 in casa contro la Fiorentina ora il Lecce vuole esonerare Gotti.

Non sembrano esserci possibilità di conferma per Gotti che sarà esonerato dal Lecce dopo un’altra brutta e storica sconfitta che portano il club leccese a fare una scelta ben precisa. Sicuramente il nome di Van Bommel piace al Lecce e occhio alla sorprese.

Tanti altri i nomi in lista per il Lecce come nuovo allenatore dopo l’esonero di Gotti, tra le varie possibili chiamate anche quelle di Semplici, Andreazzoli e Tudor.