Esonero deciso, fatale l’ultima sconfitta: torna Mazzarri

Il terribile inizio di stagione potrebbe portare Walter Mazzarri a sedersi sulla panchina della squadra prima del previsto.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ennesima sconfitta in campionato avrebbe portato la dirigenza a valutare seriamente l’esonero dell’allenatore, che ora è come se avesse finito anche le ultime chance che gli erano state date per quantomeno cercare di riprendere in mano la situazione. Oggi la squadra naviga in situazioni di classifica che critiche è dire poco, motivo per il quale il club potrebbe presto prendere una decisione importante che potrebbe dare una scossa definitiva quantomeno alla squadra, che dovrà poi essere brava a coinvolgere anche tutto l’ambiente, oramai quasi rassegnato.

Esonero deciso dopo l’ultima sconfitta in campionato

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Italia, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questo inizio di stagione.

Il rendimento deludente della squadra non aveva inciso più di tanto fino a questo momento sulla valutazione del tecnico, che ha goduto in maniera smisurata della fiducia della dirigenza. Questa, spesso, per non dire sempre, va ricambiata, cosa che però insieme a staff e giocatori non è stato in grado di fare, come d’altronde conferma anche oggi la classifica, piuttosto critica. Nel calcio, si sa, quando le cose vanno male a pagare è sempre l’allenatore, ed anche questo sembrerebbe essere il caso.

Dunque, stando a quanto lasciato intendere dai colleghi di frosinonetoday, il tempo alla guida del Frosinone per Vincenzo Vivarini sembrerebbe essere giunto al termine. Neanche la sosta è riuscita a dare una scossa ai canarini, che per la quinta volta in 9 partite di questa Serie B è tornata a casa con una sconfitta. Questa, però, è diversa rispetto alle precedenti, visto che oltre a confermare lo stato di crisi del Frosinone, lo rilega sempre più in fondo alla classifica del campionato cadetto.

Mazzarri pronto a subentrare in corsa

Vincenzo Vivarini potrebbe presto essere esonerato dal Frosinone. La sconfitta di oggi contro la Reggiana potrebbe aver segnato la fine dell’esperienza alla guida dei canarini dell’ex Catanzaro, che alla fine non si è dimostrato essere all’altezza delle ambizioni e del progetto tecnico del club laziale.

Nel momento in cui questo esonero dovesse essere ufficiale, chi sostituirà Vivarini alla guida del Frosinone? Al momento ancora nessun casting sarebbe stato avviato, ma l’impressione è che per cercare di dare una scossa alla stagione, e riportare entusiasmo all’ambiente, il club gialloblù potrebbe anche decidere di puntare sul carisma e l’esperienza di Walter Mazzarri, libero dall’ultima esperienza sulla panchina del Napoli.