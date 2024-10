Juve, Douglas Luiz choc: punita anche Alisha Lehmann

Una serata veramente da dimenticare per Douglas Luiz e Alisha Lehmann. I due calciatori della Juventus sono una coppia da anni ormai e hanno vissuto momenti terribili nelle ultime ore.

E’ accaduto tutto nella città in cui vivono. Perché si sono trasferiti entrambi in Italia, alla Juventus, ed è arrivata subito una brutta notizia per loro dopo pochi mesi dal loro arrivo. Ci sono ora delle novità che riguardano quello che è accaduto proprio nelle ultime ore e che riguarda la situazione di Douglas Luiz e Alisha Lehmann.

Nella serata in queste ore la brutta notizia per Douglas Luiz e Alisha Lehmann con i ladri in casa che hanno svaligiato un bottino veramente importante sotto tutti i punti di vista. Ore di grande polemiche per il brasiliano che è finito nel mirino per quanto accaduto in campo durante Juve Lazio, perché il giocatore ha colpito al volto un avversario e non è stato espulso.

Juventus, ladri in casa Douglas Luiz e Alisha Lehmann

Una notte di vero incubo per la coppia del momento. Perché sono entrati i ladri in casa Douglas Luiz e Alisha Lehmann, un vero post partita shock perché la villa dove loro alloggiano è stata svaligiata dai ladri che sono entrati fino dentro casa e rubato un bottino veramente notevole.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann colpiti da una rapina dei ladri in casa con orologi e brillanti portati via per 500mila euro. Una situazione davvero difficile ora quella per i due nuovi giocatori bianconeri, perché ci sono state delle pessime notizie al riguardo.

I ladri che sono entrati nella villa in collina a Torino hanno portato via ben 11 orologi del calciatori juventino Douglas Luiz e alcune collane della compagna Alisha Lehmann. Entrambi i giocatori si trovavano fuori casa al momento della rapina.

Perché Douglas Luiz e Alisha Lehmann si trovavano lontano da casa visto che il calciatore era impegnato a giocare con la Lazio e la sua compagna era nel ritiro della Juventus Women che oggi affronterà l’Inter a Milano.

Una notte davvero traumatica per Douglas Luiz e Alisha Lehmann, perché il valore è di circa 500 mila euro. L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza e sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica. Un brutto rientro per i due con la Juve pronta ad essere vicina ai suoi nuovi calciatori.