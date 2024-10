Calciomercato: niente Genoa, un’altra possibilità per Balotelli

Dove sta andando Mario Balotelli? Svincolato di lusso, l’attaccante è pronto a vivere una nuova avventura in Italia. Sarà al Genoa o in un’altra piazza? Ecco tutti i dettagli.

E’ arrivata la chiusura da parte del grifone, che ieri ha strappato un pareggio in rimonta contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Una prestazione super da parte della squadra di Gilardino che, al netto di tutte le difficoltà e le assenze degli infortunati, è riuscita a conquistare un punto importante per il morale e la classifica.

Perché la trattativa Balotelli Genoa si è bloccata?

Ecco le motivazioni.

Nel post partita, Gilardino è tornato a parlare della trattativa per portare al Genoa Mario Balotelli.

“Conosco bene Mario e le sue qualità tecniche, ho giocato con lui, però oggi (ieri, ndr) mi voglio godere Andrea Pinamonti che è il nostro attaccante. Attendiamo le prossime settimane per capire cosa succederà, sperando di recuperare qualche giocatore che è adesso è indisponibile. Saranno fondamentali i recuperi di Vitinha e Messias. Tre settimane fa avevo detto che trovare dei svincolati pronti era difficile, oggi dico vediamo”.

Una conferma indiretta, dunque, di come l’area tecnica abbia bloccato l’operazione relative all’ingaggio da parte del Genoa di Balotelli. Nonostante il via libero della proprietà, c’era l’accordo anche riguardo lo stipendio, si è deciso di attendere anche per capire i reali tempi di recupero dei giocatori che sono attualmente out per infortunio.

Dove può andare Balotelli?

Una situazione di stallo per l’ex centravanti della Nazionale italiana, che continua ad allenarsi per farsi trovare pronto al momento opportuno.

Essendo svincolato, infatti, può essere ingaggiato da qualsiasi squadra da un momento all’altro, anche se la sua priorità è quella di tornare a giocare in Serie A.

Come confermato anche da Sky Sport, ad oggi non ci sono segnali positivi per quanto riguarda l’eventuale possibilità di vedere con la maglia del Genoa Balotelli. Nonostante la disponibilità economica da parte della proprietà, l’area tecnica sta tentennando anche perché vuole capire le tempistiche riguardo gli infortuni di altri calciatori.

Occhio anche ad altri club che possono tornare alla carica per l’attaccante.

Calciomercato: su Balotelli anche il Monza?

Una suggestione, quella da parte di Galliani, di riportare a Monza Balotelli che già in passato ha militato nel club brianzolo. L’attaccante può essere il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo anche se, in questo momento, la squadra non ha emergenza in quel reparto visto che già conta elementi come Djuric, Petagna e Mota che possono giocare come prima punta. Però, come spesso accade in queste circostanze, le vie del mercato sono infinite e con il Genoa che tentenna per prendere Balotelli, un’altra società può tentare il sorpasso per convincere Supermario a firmare.