Attaccante costretto al cambio, l’infortunio preoccupa: le condizioni

La vittoria di questo pomeriggio rischia di avere un retrogusto particolarmente amaro considerato quanto successo nel corso dell’intervallo.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un problema fisico che avrebbe immediatamente preoccupato allenatore e staff medico. Il giocatore avrebbe anche potuto continuare a giocare, ma così facendo avrebbe rischiato di aggravare ulteriormente la sua situazione andando incontro a guai decisamente più seri.

La situazione, comunque, sembrerebbe essere per il momento sotto controllo, anche se l’allenatore non canterà vittoria fino a quando gli esami strumentali ai quali si sottoporrà nelle prossime ore il suo attaccante non escluderanno problemi gravi.

Cambio (costretto) all’intervallo: l’attaccante si è infortunato

Sicuramente quello che più conta questo pomeriggio è l’importante vittoria che la squadra è riuscita ad ottenere su un campo difficile dando continuità al suo ottimo momento di forma. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che l’entusiasmo dei tre punti è stato smorzato dall’infortunio dell’attaccante.

Rientrati negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco, il giocatore si è reso conto di non poter più rientrare in campo e proseguire la partita insieme ai suoi compagni di squadra, anche perché le sue condizioni non erano ottimali. Considerato il risultato già in saccoccia, l’allenatore non ha voluto correre ulteriori rischi sostituendolo subito, con l’ansia e la preoccupazione che però questo potrebbe non essere servito ad evitare il peggio.

Stando alle ultime notizie, però, la situazione sembrerebbe essere piuttosto sotto controllo, ma gli esami ai quali si sottoporrà nelle prossime ore potranno dire di più sulle sue condizioni. Nel frattempo, nel mentre la Fiorentina festeggia la larga vittoria sul Lecce (0-6), Raffaele Palladino si preoccupa per Moise Kean, costretto per l’appunto ad uscire durante l’intervallo per un problema alla caviglia, che sembrerebbe aver subito una torsione innaturale al momento di una sua conclusione. A riportarlo i colleghi di SOS Fanta.

C’è preoccupazione: svelate le condizioni

Moise Kean non ha finito la partita contro il Lecce per un infortunio alla caviglia. Nelle prossime ore l’attaccante della Fiorentina verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, ma le sensazioni in casa Viola sembrerebbero essere piuttosto positive.

Ciò che porta a credere che per Kean non si tratti essere nulla di grave è il fatto che dopo aver avvertito il fastidio l’attaccante italiano è rimasto in campo stringendo i denti fino alla fine della prima frazione di gioco non alzando subito bandiera bianca. Questo potrebbe essere un buon segnale, e si spera nulla di diverso, anche perché sennò la trasferta di Lecce potrebbe costare a Palladino sia l’ex Juventus che Albert Gudmundsson.