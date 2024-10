Arabia Saudita, Mancini esonerato: riceverà una cifra mai vista

E’ già finita l’avventura in Arabia Saudita da parte dell’ex ct dell’Italia Roberto Mancini che è stato esonerato dalla federazione calcistica araba proprio in queste ore.

Dopo l’ennesima sconfitta arriva la decisione, con l’Arabia Saudita che ha scelto di esonerare Roberto Mancini dal ruolo di ct. E’ da giorni che si parla di questa mossa e ora ci siamo, si sono rotti i rapporti tra le parti e per questo motivo che c’è voglia di cambiare già subito e mettere sulla panchina un nuovo allenatore per la Nazionale che ha investito tanto in Mancini.

La decisione è arrivata e ora si aspetta solo l’ufficialità. L’Arabia Saudita ha già deciso di esonerare Mancini e prendere un nuovo ct. Ci sono ora gli ultimi dettagli da dover sistemare perché c’è la volontà di andare a sistemare alcune cose trovando un accordo e dicendosi poi addio.

Arabia Saudita, esonerato Mancini: le cifre della buonuscita

Mancini con l’Arabia Saudita ha firmato un contratto fino al 2027 da 25 milioni di euro a stagione, cifre davvero choc e record per un allenatore di calcio. Adesso però l’avventura per lui si è conclusa dopo davvero poco, perché ora c’è la rottura tra le parti ad un anno di distanza visti i risultati che non hanno convinto la federazione.

Sono 5 i punti in 4 partite per l’Arabia Saudita di Mancini che ora sarà esonerato dopo la decisione già presa da parte della Federazione calcistica araba. Infatti, il ct non sarà più in panchina nelle prossime settimane, ora c’è bisogno soltanto di trovare il giusto accordo per accontentare tutti, ma la scelta è già arrivata.

La Federcalcio saudita ha già deciso di licenziare Roberto Mancini dal ruolo di ct secondo alcuni media locali e ora si tratta, perché bisognerà trovare il giusto accordo economico per dirsi addio in maniera definitiva. L’Arabia non vuole pagare 25 milioni l’anno Mancini fino al 2027 per non utilizzarlo e allo stesso tempo il ct non vuole restare legato alla Nazionale così tanti anni uscendo dal mondo del calcio.

Ecco che le parti allora stanno già trattando l’accordo definitivo. La scelta è fatta e Mancini sarà esonerato dall’Arabia Saudita ma avrà anche una delle cifre più alte mai viste nel mondo del calcio per una buonuscita per un allenatore.

Divorzio inevitabile ed è in corso ora la trattativa per la risoluzione contrattuale tra Mancini e l’Arabia Saudita. Secondo le ultime notizie nell’accordo firmato ci sarebbe una clausola tra i 25 e i 30 milioni di euro di buonuscita che spetterebbero all’allenatore in caso di esonero.