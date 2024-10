Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen: svelato dove allenerà

Dopo aver scritto la storia con il Bayer Leverkusen, Xabi Alonso è pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore spagnolo dovrebbe e potrebbe lasciare il club tedesco per sedersi sulla panchina di una delle squadre più vincenti, e ricche, del mondo. Ovviamente al momento i dialoghi tra le parti sarebbero ancora in alto mare, ma non è da escludere che da qui alle prossime settimane le cose possano cambiare, anche perché la dirigenza si sarebbe già iniziata a muovere avviando i contatti con i rappresentati di Xabi Alonso.

Xabi Alonso cambia squadra: svelato dove allenerà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Xabi Alonso, che quest’anno ha l’arduo compito di riconfermarsi alla guida del Bayer Leverkusen. L’inizio di stagione sembrerebbe essere incoraggiante, ma qualsiasi saranno i risultati lo spagnolo è oramai diventato uno dei migliori allenatori in circolazione.

Questo avrebbe fatto attirare su di sé l’attenzione di alcune delle migliori squadre d’Europa, una delle quali sembrerebbe essere addirittura pronta a farlo sedere sulla propria panchina a partire dalla prossima stagione. Ovviamente si tratterebbe essere, almeno per il momento, di un’ipotesi, anche perché Xabi Alonso ha un contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen il 30 giugno 2026, motivo per il quale molto dipenderà dalla volontà delle parti causa, che già una volta ha inciso nei discorsi relativi al futuro dello spagnolo.

L’impressione, però, è che questo interesse dovesse concretizzarsi, sarà quasi impossibile per l’ex Real Sociedad B dire di no. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, Xabi Alonso è uno dei principali candidati alla panchina del Manchester City nel momento in cui si dovesse verificare e concretizzare l’addio di Pep Guardiola. Per idee di gioco l’allenatore del Bayer Leverkusen è quello che più si avvicina all’ex Barcellona, ed è per questo che i Citizens potrebbero decidere di puntare su di lui, anche se le alternative non mancherebbero.

Xabi Alonso ma non solo solo: la lista è lunga

Nella lista della dirigenza del Manchester City è rientrato anche il nome di Xabi Alonso per sostituire Pep Guardiola. Al momento questa sembrerebbe essere una semplice suggestione, ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe iniziare a muoversi sotto questo punto di vista, anche perché i Citizens hanno intenzione di anticipare i tempi per evitare di farsi trovare poi impreparati.

Lo spagnolo, però, non sarebbe l’unico nome seguito dalla dirigenza inglese. Complice anche l’imminente arrivo di Hugo Diana, il club campione d’Inghilterra potrebbe decidere di puntare anche su Ruben Amorim, allenatore che il prossimo ex Sporting conosce tanto bene considerati i suoi anni in biancoverde. Staremo a vedere, ma le soluzioni di certo non mancano dalle parti dell’Etihad Stadium.