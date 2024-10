Serie A, esonero in arrivo: pronto il sostituto

Cambio di programma in Serie A: ecco le ultimissime riguardo il prossimo esonero. L’allenatore rischia grosso dopo il risultato negativo, è già pronto il sostituto.

Ennesimo ribaltone sulla panchina di Serie A?

Ecco cosa sta succedendo. In città arrivano nuove voci riguardo l’addio anticipato del tecnico, che ha iniziato in malo modo questa stagione. Troppo pochi i punti fin qui ottenuti dalla squadra, che è reduce da un periodo davvero negativo.

Per questa ragione, per tentare di salvare la stagione e risollevare l’ambiente, la proprietà sta seriamente valutando la possibilità di esonerare il tecnico per prendere un altro allenatore di forte esperienza, capace di dare una scossa allo spogliatoio.

Momento di grande difficoltà per la squadra che dovrà trovare le giuste motivazioni per uscire da questo periodo negativo.

Servirà l’intervento da parte della dirigenza che nelle prossime ore prenderà una decisione anche riguardo il futuro del tecnico. L’ipotesi dell’esonero è sul tavolo della proprietà che dovrà dare delle indicazioni all’area tecnica del club.

Ovviamente, per la sostituzione si valuta il profilo di grande qualità che possa essere in grado di aiutare lo spogliatoio ad uscire fuori da questo momento non positivo. Ci sono diversi profili sondati dal direttore, che ha già scelto l’eventuale erede del mister: ecco di chi si tratta.

Ribaltone ed esonero in Serie A? Nuovi aggiornamenti

Ancora dubbi riguardo il futuro dell’allenatore, che anche quest’oggi si è fatto rimontare in modo assurdo.

I tifosi sono infuriati e sui social hanno già dato il loro ultimatum al tecnico, che ha ormai perso la fiducia dell’ambiente. La società valuterà il da farsi anche se la situazione è davvero negativo.

8 partite e 9 punti per la squadra, frutto di 6 pareggi ed una sola vittoria in campionato.

A Bologna è a rischio la panchina di Vincenzo Italiano, che ha pareggiato 2-2 contro il Genoa. La situazione del tecnico andrà valutate prossimamente, intanto per la sostituzione è già stato fatto un nome.

Bologna: esonero Vincenzo Italia, Tudor il possibile sostituto

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che in caso di esonero di Vincenzo Italiano, Sartori è pronto a nominare come nuovo allenatore del Bologna Igor Tudor. L’ex difensore della Juventus, reduce dall’esperienza alla Lazio, è attualmente libero e pronto a subentrare a stagione in corso. Ha le caratteristiche perfette per ricompattare l’ambiente e aiutare i giovani dello spogliatoio che hanno tutte le qualità per uscire fuori da questo momento negativo.