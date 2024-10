Ritorno Balotelli in Serie A: l’annuncio nelle stories

Il tema è caldissimo e si prepara all’arrivo in Serie A, per il suo ritorno, Mario Balotelli.

Il post pubblicato nelle stories di Instagram non lascia dubbi, Mario Balotelli non solo si sta allenando ed è sorridente, come si vede nelle storie precedenti, ha pure pubblicato un post “da tifoso” della squadra per la quale giocherà.

Fa già il tifo Balotelli, con la notizia ufficiale che sta per arrivare. Nelle sue intenzioni quella di arrivare e farsi trovare pronto, al fine di incidere e convincere, per tornare ai suoi livelli, da titolarissimo e di nuovo in Serie A.

Balotelli pronto a tornare in Serie A: il post non lascia dubbi

Ha vissuto gli ultimi anni tra Turchia e Svizzera, adesso è pronto al ritorno in Serie A. Non lascia dubbi il Mario Balotelli sorridente, pronto al ritorno in campo.

Ha promesso di “spaccare” il campionato, non appena tornerà a giocare nel campionato italiano, in una recente intervista. Via social, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia che non lascia dubbi: sta seguendo con enorme attenzione quelle che sono le vicende della sua prossima squadra.

Perché di recente c’è stato il commento di Vanoli che ha chiuso la porta per Balotelli al Torino. Però poi, il presidente di un’altra squadra in Serie A, gliele ha invece aperte. E sembra mancare sempre meno adesso, alla fumata bianca, per il ritorno di Balotelli in Serie A.

Il post di Balotelli è chiaro: fa il tifo per la sua nuova squadra

Fa il tifo per la sua nuova squadra e lo manifesta sui social quando, commentando il gol del suo possibile nuovo compagno di reparto, mette anche le emoji “innamorate”. Super Mario Balotelli ha pubblicato una storia per apprezzare il gol fatto da Pinamonti in Genoa-Bologna. Con lui, al Genoa, potrebbe formare una coppia niente male, con l’intento di tornare ad incidere per il club e per la Nazionale.

Balotelli tornerà in Serie A. Anche in Nazionale? La destinazione italiana

Mario Balotelli vuole tornare ad alti livelli. Se si metterà in forma, tanto da segnare e convincere col Genoa, nonostante l’età – perché non è più giovanissimo – potrebbe creare qualche grattacapo a Luciano Spalletti, che darebbe a quel punto un’occasione a Super Mario. Il sogno di Balotelli è quello di tornare a giocare per la Nazionale e non è da escludere qualora dovesse trovare, col Genoa, una stagione di buon livello. È successo anche a Retegui, in un solo anno, convincendo prima Mancini e poi Spalletti. E gli è successo proprio in maglia Grifone.