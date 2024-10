Problema in difesa: il club corre ai ripari, arriva Kjaer a zero

Incredibile svolta per il difensore centrale Simon Kjaer, che adesso è pronto ad accettare l’offerta del club italiano. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Valutazioni in corso da parte della società, che sta decidendo riguardo la possibilità di ingaggiare a parametro zero Simon Kjaer. Il difensore centrale danese, infatti, attualmente svincolato, può essere un ottimo colpo per la squadra che ha bisogno di qualche ritocco nel reparto difensivo.

E’ vicina la svolta per Simon Kjaer che è finito nel mirino di una big del campionato. Dopo il deludento avvio di campionato, la società è intenzionata a correre e ai ripari e prima di mettere in discussione l’allenatore, il ds è pronto a rinforzare la difesa con l’ingaggio dell’esperto difensore.

Ci sono delle trattative in corso per convincere il calciatore, che è attualmente fermo dopo la fine dell’esperienza in rossonero. Rimasto svincolato, nonostante le tante voci, non è riuscito a trovare squadra.

L’idea di tornare in Italia affascina Kjaer, che sta decidendo il da farsi insieme ai suoi agenti. Ovviamente, anche la società dovrà valutare la situazione e pensare bene se ingaggiare il trentacinquenne che può essere un colpo importante per la categoria.

Kjaer di nuovo in Italia? Ecco chi può prenderlo

Dopo gli accostamenti a Parma, Venezia e addirittura Juventus, per sostituire l’infortunato Bremer, adesso un altro club italiano si è interessato a Kjaer.

La trattativa non è facile, considerando i costi dell’operazione, anche perché il calciatore non sarebbe del tutto convinto della squadra visto che dovrebbe cambiare categoria e trasferirsi in Serie B.

Una situazione particolare, che la squadra sta vivendo dopo un inizio di stagione davvero deludente. Ecco perché il club ha pensato di portare a Frosinone Kjaer, per aggiungere esperienza e leadership allo spogliatoio.

Kjaer-Frosinone, improvvisa svolta: ecco cosa sta succedendo

La notizia è stata rilanciata nelle ultime ore ed ha scatenato i tifosi ciociari, che attendono con fiducia una svolta da parte dei giocatori che devono risalire la classifica.

Intanto, la società prova a fare il suo e spera di chiudere questa operazione di mercato. Al momento, però, non sono arrivate conferme dirette riguardo il trasferimento al Frosinone di Kjaer. Secondo quanto riportato da calciofrosinone.it, non ci sono ancora i margini per questa operazione che, per la Serie B, rappresenterebbe un vero e proprio lusso.