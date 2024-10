Milan, infortunio last minute: salta l’Udinese, le condizioni

Piove letteralmente sul bagnato in casa Milan, visto che a poche ore dalla sfida contro l’Udinese è arrivata un’altra notizia negativa.

Paulo Fonseca ha infatti perso per infortunio uno dei suoi titolari, che si andrà dunque ad aggiungere alla pesante lista di indisponibili, composta fino a questo momento da Calabria, Florenzi e Theo Hernandez, squalificato. L’allenatore portoghese già aveva pensato a qualche cambiamento rispetto all’ultima uscita di Firenze, ma questo imprevisto lo porterà a stravolgere completamente la sua formazione titolare.

Adesso tutta la concentrazione è ovviamente rivolta alla partita di questo pomeriggio contro l’Udinese, ma un po’ di preoccupazione per le condizioni del calciatore c’è.

Milan: salta la sfida contro l’Udinese per infortunio

Quella di questo pomeriggio doveva essere la partita dell’ennesima svolta per il Milan, ma la formazione di Paulo Fonseca si appresta ad affrontare la sfida di San Siro in un ambiente particolarmente ostile. Non solo, l’allenatore portoghese si ritrova a dover fare a meno di uno dei suoi titolari a poche ore dal fischio d’inizio, imprevisto per nulla preventivato e che lo vede costretto ancora una volta a cambiare l’undici iniziale per l’Udinese.

Al momento l’infortunio del rossonero passa in secondo piano, anche perché tutte le energie sono concentrate sulla partita delle 18, ma aleggia preoccupazione attorno alle condizioni del calciatore, che fino a questo momento si era contraddistinto per professionalità ma soprattutto costanza, cosa che invece gran parte dei suoi compagni non ha avuto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, Matteo Gabbia salterà Milan-Udinese per un fastidio muscolare. Il difensore, reduce dalla prima storica convocazione in Nazionale, dovrà dunque seguire i suoi compagni dalla tribuna, in attesa dei risultati degli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore dallo staff medico rossonero.

Salta l’Udinese: Fonseca è in dubbio con chi sostituirlo

Da che Tomori doveva osservare un turno di riposo dopo le vicende di Firenze, l’inglese si ritrova ancora una volta al centro della difesa del Milan. Chi non scenderà in campo, come anticipato, sarà Matteo Gabbia, out per un piccolo fastidio muscolare.

Al suo posto dovrebbe scendere in campo uno fra Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic, anche se il principale candidato sembrerebbe essere il tedesco, visto che il serbo potrebbe rimanere in panchina per questioni comportamentali. Insomma, non una situazione facile da gestire per Paulo Fonseca, che per mandare un segnalo chiaro a tutto l’ambiente lascerà addirittura in panchina anche Rafael Leao, facendo spazio alle spalle di Morata ad un tridente piuttosto particolare, composto da Noah Okafor, l’imprescindibile Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.