Juventus: Danilo ai saluti, nuova squadra in Serie A

Importanti novità relative al futuro del capitano della Juventus Danilo. Il rapporto, mai decollato, con Thiago Motta è ai minimi storici: ecco perché il difensore si sta guardando intorno e spinge per l’addio anticipato.

Nuova avventura in Serie A per Danilo?

Situazione in evoluzione per quanto riguarda il difensore brasiliano, che sta vivendo una fase di stagione assai particolare. Scalzato nelle gerarchie anche dal giovane Savona, c’è l’intenzione da parte di Thiago Motta di non puntare sull’esperienza dell’ex Manchester City che in questo momento è stato messo da parte.

Il calciatore, nelle ultime settimane, ha avuto un confronto anche con il direttore sportivo Giuntoli. Ha fatto una richiesta chiara all’area tecnica bianconera, anche in vista delle prossima sessione di calciomercato.

Cosa ha detto Danilo a Giuntoli?

Di certo, questa situazione non gratifica il calciatore che con Allegri è sempre stato uno dei punti fermi della squadra, tanto da meritarsi anche la fascia di capitano. L’inizio di stagione ha messo in evidenza le preferenze da parte di Thiago Motta, che predilige un altro tipo di calciatore rispetto a Danilo, che fino a questo momento non ha giocato tanto.

Una vicenda che potrebbe stravolgere il futuro di Danilo, che sarebbe pronto a salutare la Juventus anche a gennaio. Ecco la richiesta del difensore dei bianconeri, che con i suoi agenti ha avuto un faccia a faccia con Cristiano Giuntoli.

Quale sarà la prossima squadra di Danilo?

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la notizia relative al futuro di Danilo.

Nel contratto, in scadenza a giugno 2025, è presente una clausola che consente il rinnovo automatico nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle partite stagionali. Un obbligo, da parte dei bianconeri, che stanno facendo delle riflessioni riguardo l’utilizzo del calciatore.

Per questo motivo, evidentemente, Motta in questa prima fase ha utilizzato con il contagocce il brasiliano, che ha giocato veramente poco. Ecco perché, nell’incontro di Danilo con Giuntoli il capitano dei bianconeri ha fatto una richiesta specifica alla società.

La richiesta di Danilo alla Juventus

L’obiettivo del brasiliano è rimuovere la clausola presente nel contratto che consente l’obbligo di rinnovo, per altri 12 mesi, nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle gare.

Una scelta forte da parte del giocatore, che a fine stagione potrebbe salutare anche la Juventus per andare in un’altra squadra di Serie A. La stima di Manna, per esempio, è stata confermata, con Danilo che potrebbe rappresentare una vera opportunità per il Napoli in vista della prossima stagione.