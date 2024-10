Infortunio Milan, tegola per Fonseca: svelate condizioni e recupero

Il Milan questa sera avrà anche vinto, soffrendo, contro l’Udinese, ma la serata di Fonseca ha un retrogusto particolarmente amaro.

In vista dei prossimi, delicati, impegni stagionali fra Serie A e Champions League, infatti, l’allenatore rossonero dovrà fare a meno di uno dei giocatori che ha più utilizzato nel corso di questi suoi primi 100 giorni sulla panchina del Diavolo. La speranza è che alla fine il problema dell’attaccante possa rivelarsi essere meno grave del previsto, seguendo così la prima diagnosi fatta dallo staff medico rossonero, ma le lacrime che hanno accompagnato la sua uscita dal campo non lasciano presagire nulla di positivo, almeno in attesa dei risultati degli esami definitivi ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni.

Milan, quanta sfortuna: tegola per Fonseca

La partita di oggi vinta contro l’Udinese ha portato via al Milan non solo tante energie fisiche, ma anche due calciatori in vista dei prossimi impegni stagionali. Il primo è Tijjani Reijnders, espulso nel corso del primo tempo dall’arbitro Chiffi, il secondo è l‘attaccante, che rischia di rimanere fermo ai box per decisamente più tempo rispetto all’olandese.

Il calciatore è stato infatti costretto ad uscire a pochi minuti dalla sua entrata in campo per via di un infortunio che preoccupa e non poco lo staff medico rossonero, visto e considerato che già in passato il ragazzo è stato costretto a fermarsi a causa di un problema del genere, seppur molto più grave. Nelle prossime ore si saprà di più sulle condizioni dell’attaccante, ma nell’immediato post partita di Milan-Udinese è arrivata una prima diagnosi che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a Paulo Fonseca.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, la radiografia alla quale è stato sottoposto Abraham ha escluso fratture alla spalla destra. Per il centravanti inglese si tratta di un “semplice” trauma contusivo, che verrà comunque rivalutato nelle prossime ore.

Infortunio per l’attaccante: svelati i tempi di recupero

Proprio quando doveva dimostrare qualcosa dopo il caos di Firenze, Tammy Abraham è costretto a fermarsi a causa di un infortunio, l’ennesimo della sua tormentata carriera.

A neanche due minuti dalla sua entrata in campo contro l’Udinese, infatti, l’attaccante del Milan ha dovuto lasciare il campo per un trauma contusivo alla spalla destra, la stessa che gli diede problemi a Roma nel 2023. Esclusa ogni sorta di frattura, nelle prossime ore lo staff medico rossonero cercherà di approfondire la questione con l’obiettivo di avere un quadro più completo della situazione, ma la certezza per il momento è una: Abraham salterà la partita di Champions contro il Brugge, con la possibilità di alzare bandiera bianca anche per la trasferta di Bologna. Staremo a vedere.