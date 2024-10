Fonseca fa fuori un altro titolare: non solo Leao, il motivo

Aveva annunciato già qualcosa di molto forte, Paulo Fonseca, confermata l’assenza di Leao.

Ma fuori dai titolari, un altro dei calciatori che sembravano non poter mai uscire dalle gerarchie, per un motivo ben preciso.

Il pugno duro di Fonseca, porta a degli stravolgimenti inevitabili. Questi, erano stati anticipati questa mattina, con la possibilità di una vera e propria rivoluzione che non riguarda solo la scelta di mettere fuori Leao, per fare spazio ad Okafor, come annunciato ufficialmente dal Milan.

Fuori un altro titolare: Fonseca stravolge tutto dopo Leao

Dopo la scelta già molto forte di escludere Rafa Leao dalla scelta della formazione titolare in Milan-Udinese, un altro titolare paga le spese dell’ultima sconfitta dei rossoneri a Firenze.

Perché in Fiorentina-Milan è successa una cosa che Paulo Fonseca pare se la sia legata al dito. Da capire – e magari lo chiarirà in un’intervista – se il motivo dell’esclusione dalla formazione è legato a quanto successo proprio al Franchi o se c’è un problema fisico per il calciatore messo fuori.

Sta di fatto che, non giocando, a formare la coppia clamorosamente saranno due calciatori che hanno visto il campo col contagocce. Senza Gabbia, in difesa, si vede una coppia inedita sulle scelte di Fonseca.

Scelta fatta da Fonseca: fuori un altro titolare oltre Leao

Formata da Pavlovic e Thiaw la coppia che si vede in Milan-Udinese. Entrambi non erano quasi mai stati scelti da Fonseca, da quando è cominciata la stagione. L’occasione per entrambi arriva a seguito dell’infortunio di Gabbia e di un problemino fisico per Tomori, che parte dalla panchina, nella scelta ufficiale di Fonseca.

Su Tomori però si registrerebbero strascichi per quanto successo a Firenze nell’ultima partita giocata dal Milan, cosa che è stata analizzata e discussa a Milanello con l’allenatore e che, in ogni caso, non è piaciuta al tecnico che probabilmente ha punito sia lui che il suo connazionale, con tale scelta, tant’è che pure Abraham va in panchina.

Cos’è successo con Fonseca? Il motivo dell’esclusione

Va ricordato quanto è accaduto in Fiorentina-Milan, per capire cosa potrebbe celarsi dietro la scelta sull’esclusione di Tomori, nella scelta di Fonseca. Al tecnico portoghese non è piaciuta la scelta di andare autonomamente, Tomori, a prendere il pallone per consegnarlo ad Abraham. I due, amici dentro e fuori dal campo, si sono confrontati senza consultare l’allenatore, che ha scelto – come ha annunciato pubblicamente – Pulisic come rigorista ufficiale. Lo statunitense ha lasciato fare gli inglesi, con la mossa del duo britannico che ha portato all’errore dal dischetto poi dell’ex Roma. Risultato? Rigore sbagliato, sconfitta, ed entrambi in panchina alla partita successiva.

Quanto seguono, in ogni caso, sono le formazioni ufficiali di Milan-Udinese:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca.