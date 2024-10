Dybala-Roma: spunta un altro grave problema

Paulo Dybala è rimasto alla Roma per provare ad arrivare a grandi risultati ma il suo apporto è stato minimo: spunta un altro problema.

La Joya è uno di quei calciatori di cui è difficile fare a meno e di cui è facile innamorarsi. Tecnicamente è uno dei più forti della Serie A, a mani basse, ma nell’ultimo periodo non sta splendendo e sta contribuendo ai problemi continui che vive la Roma circa gli obiettivi stagionali. La situazione dei giallorossi va tenuta bene sotto controllo perché ci sono grossi rischi in vista del futuro, con Juric che già è nel mirino della critica.

Il nome di Dybala è sempre al centro dell’attenzione nell’ambiente romano e anche questa volta si torna a parlare di lui per un nuovo problema che è nato.

Dybala: nuovi problemi con la Roma

Paulo Dybala è il calciatore migliore della Roma e l’uomo su cui si poggiano tutte le speranze del mondo giallorosso. La sua permanenza in estate è stata una manna dal cielo per i tifosi – meno per la dirigenza che voleva la sua cessione – ma fino a questo momento non è riuscito a incidere come avrebbe dovuto e voluto.

Ivan Juric sa bene che fisicamente è un calciatore molto fragile, che ha bisogno di essere utilizzato solo quando è realmente al 100% e può fare la differenza, altrimenti corre grossi rischi.

Secondo le ultime notizie, ora spunta un altro problema per Dybala e nasce una nuova preoccupazione: non era mai successo prima.

Problema Dybala: numeri horror, mai così male

Paulo Dybala non aveva mai cominciato così male nella sua avventura a Roma. Ora la squadra e la tifoseria si aggrappano di nuovo a lui per cercare di vincere contro l’Inter una partita delicatissima che può dare veramente la svolta alla stagione. Ma guardando solo i numeri, l’argentino non basterà per battere la squadra di Simone Inzaghi.

Nei suoi tre anni in giallorosso non aveva mai cominciato così male la stagione, dal punto di vista dei numeri. Dybala non segna su azione da febbraio. Ora è pronto a tornare in campo dopo circa 20 giorni di stop – l’ultima volta ha giocato contro l’Elsfborg in Europa League – e tutti sperano nella sua versione migliore per far male all’Inter.

Ora per Dybala è tempo di riprendersi la scena e di fare il meglio possibile per riuscire a portarsi la Roma sulle spalle per iniziare a scrivere un futuro ben più importante.

Occhio Dybala, a gennaio rischia l’addio

I Friedkin non sono felicissimi di Paulo Dybala e a gennaio non sono da escludere le voci che vogliono il suo addio per iniziare un nuovo ciclo. Nei prossimi due mesi si gioca la permanenza alla Roma fino alla fine della stagione.

L’Arabia Saudita lo aspetta, l’Argentina lo coccola e sogna il suo ritorno: la Roma aspetta il Dybala migliore, altrimenti lo metterà di nuovo sul mercato.