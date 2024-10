Calciomercato, colpo Dorgu: hanno già firmato i contratti

Una delle sorprese – ma anche conferme – di questa Serie A è Patrick Dorgu: ora è pronto finalmente al grande salto.

L’esterno del Lecce sta maturando in maniera velocissima e il suo futuro sarà sicuramente spettacolare. Ha grandissime doti che pian piano sta mostrando e sta facendo sì che i grandi club possano innamorarsi di lui. Corsa, sprint, tecnica, qualità tecnica, jolly totale e grande intelligenza tattica: Patrick Dorgu ha conquistato tutti e molto presto firmerà per un top club.

Il Lecce al momento si gode il suo talento, nella speranza che possa aiutare in maniera concreta all’obiettivo salvezza in questa stagione che sarà sicuramente complicata.

Calciomercato, Dorgu nel mirino: le ultime sul futuro

Patrick Dorgu si sta dimostrando uno dei migliori esterni della Serie A. Nel tempo il suo ruolo è anche cambiato più volte, ha giocato da esterno sinistro di difesa e quando necessario anche a destra, ma ora Luca Gotti lo sta utilizzando praticamente come attaccante e nelle prime partite ha dimostrato di avere anche feeling con il gol, oltre che ad essere un ottimo assist-man.

Il futuro di Dorgu è sicuramente eccezionale: è cresciuto moltissimo ma ha ancora margini enormi davanti a sé e per questo motivo le big del nostro campionato sono pronte all’assalto per evitare aste folli e di lasciarselo sfuggire.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è già un accordo di base per Dorgu: presto firmerà anche il contratto.

Lecce, Dorgu è un gioiello: la scelta del club

Il Lecce è ben conscio che Patrick Dorgu è una gallina dalle uova d’oro. Sarà impossibile trattenerlo per molto tempo ma le ambizioni economiche del club sono molto chiare: bisognerà guadagnare il più possibile dalla sua cessione futura.

Questo è il motivo che sta spingendo Pantaleo Corvino ad arrivare alla firma sul rinnovo del contratto fino al 2029 di Dorgu con il Lecce. Il nuovo accordo darebbe ancora maggiore forza economica al club che poi potrebbe rivenderlo a fine stagione a cifre molto alte.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il Lecce vuole blindare i propri gioielli e il prolungamento del contratto di Dorgu – dal 2027 al 2029 con adeguamento economico – è il primo passo verso la costruzione di un futuro ancora più importante.

Dorgu il sogno delle big: quanto costa

Dorgu farà litigare le grandi del nostro campionato, e non solo. Sulle sue tracce ci sono Milan, Inter e Napoli in Serie A ma anche Chelsea e Tottenham dalla Premier League e Corvino si sta già sfregando le mani per la grande plusvalenza che può mettere a segno a fine stagione.

Acquistato dal Nordsjaelland per 200 mila euro nell’estate del 2022, ora l’esterno danese vale 20 milioni di euro. Una plusvalenza clamorosa che potrebbe dare al Lecce ampio respiro per le stagioni che verranno.