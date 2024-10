Ancora razzismo contro Maignan, è stato minacciato: l’episodio

Nel concitato finale di partita di Milan-Udinese, c’è stato spazio per l’ennesimo, deplorevole, episodio di razzismo.

Stando alle ultime notizie, infatti, vittima è stato ancora una volta il portiere rossonero Mike Maignan, verso il quale sono state addirittura rivolte delle minacce scritte su uno striscione esposto sugli spalti di San Siro. Da capire come si evolverà questa situazione, ma inutile dire che un comportamento del genere non può passare inosservato, soprattutto dopo quanto successo l’anno scorso in occasione sempre di un Udinese-Milan al Bluenergy Stadium di Udine, quando Maignan fu addirittura costretto a lasciare il campo per via degli ululati razzisti che gli furono rivolti dalla curva friulana.

Hanno minacciato Maignan: nuovo episodio di razzismo

I tempi passano, ma la gente non cambia, non cresce, non matura. Vanno bene e sono accette tutte le iniziative di questo mondo, ma solo nel momento in cui abbiano un senso, o meglio, vengano recepite dalle pressione.

L’impressione è che per il momento l’obiettivo non è stato raggiunto, anche perché continuano ad esserci episodi di razzismo in Serie A. L’ultimo proprio questa sera, a San Siro, con vittima sacrificale Mike Maignan, che anche l’anno scorso fu preso di mira proprio dai tifosi dell’Udinese. In quella circostanza il portiere del Milan fu addirittura costretto a lasciare il campo tanto che era stato infastidito, cosa che per fortuna questa volta non è successa, ma guai a credere che quanto successo oggi possa essere sottovalutato.

Stando infatti a quanto riportato da La Repubblica, in occasione della trasferta di San Siro i tifosi dell’Udinese hanno esposto uno striscione nei confronti di Mike Maignan minacciandolo, quasi a voler recriminare a loro favore quanto successo l’anno scorso al Bluenergy Stadium. Da capire adesso come il club e la Lega si muoverà anche per salvaguardare lo stesso giocatore, ma sfortunatamente non si può fare altro che parlare di razzismo, anche in questo caso.

Maignan ancora una volta vittima di razzismo

Mike Maignan è stato ancora una volta vittima di razzismo per mano sempre dei “soliti”, quelli con i quali si beccò l’anno scorso, ovvero i tifosi dell’Udinese. Questa volta niente ululati razzismi o cose simili, anche se quanto esposto a San Siro è grave tanto quanto successo 12 mesi fa.

I supporters friulani, infatti, hanno srotolano nel settore ospiti uno striscione sul quale è stato scritto “Uomo di m***a, a Udine avrai il giusto tributo“. Quando sarà, la trasferta friulana per Maignan sarà dunque piuttosto delicata, col portiere francese che non vorrà alimentare ulteriori critiche, ma rispondere con quello che gli riesce meglio: parare, non solo i tiri avversari, ma anche l’odio e l’invidia.