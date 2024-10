UFFICIALE – Risolto il contratto per il ritorno: ha scelto Mourinho

Notizia a dir poco sorprendente, dopo poco tempo, con l’addio prematuro in Turchia dal Fenerbahce.

La situazione riguarda il club di Mourinho che, a sorpresa, ha risolto il contratto di chi era arrivato in estate per vincere e convincere nella sua nuova esperienza in Super Liga in Turchia.

Con scelta fatta praticamente da Mourinho, è arrivata quella che è la rescissione contrattuale che, a sorpresa, cambia le sorti del club turco. Con un annuncio ufficiale, direttamente dal sito ufficiale del Fenerbahce, è stata infatti annunciata la separazione consensuale con il ritorno conseguente che arriverà per il tesserato in questione che, a tutti gli effetti, si è così svincolato dal Fenerbahce, al fine di firmare subito per la sua nuova avventura.

Stravolgimento al Fenerbahce: addio a sorpresa, è ufficiale

Sembrava uno dei tasselli che servivano per rendere ancora più grande il club turco che, in questo inizio stagione, si è trovato davanti alla macchina perfetta del Galatasaray che pare non sbagliare un colpo, con l’arrivo di Osimhen che ha cambiato la storia del calcio in Turchia.

Mourinho si trova in difficoltà e ne è la prova quello che è stato annunciato dal Fenerbahce che, “sbugiardando” totalmente le scelte fatte in precedenza, ha rescisso il contratto di chi è arrivato giocando praticamente una sola partita.

Non è più un tesserato del Fenerbahce, probabilmente sotto scelta di Mourinho. La rescissione del contratto è stata annunciata dal club turco, nel corso della mattinata, in Turchia.

Scelta fatta da Mourinho: rescissione ufficiale del contratto

La scelta è stata presa da Mourinho, che ha dato il via libera al Fenerbahce per la rescissione contrattuale di Ryan Kent. Questo, è quanto è stato annunciato dal club turco che, fidandosi del suo allenatore, ha messo alle porte il calciatore che, tra non molto, potrebbe fare un clamoroso ritorno a casa. Perché, stando ai rumors, Kent tornerebbe a Glasgow, con i Rangers, a parametro zero. Lì dove aveva stupito, accendendo su di lui l’interesse di mezza Europa. Il talento inglese, infatti, è pronto a rilanciarsi e lo farà lontano dal Fenerbahce, dove ha praticamente giocato poco o nulla.

Addio ufficiale al Fenerbahce: seguito anche in Serie A

Seguito anche in Serie A, Ryan Kent, come occasione che si presenta ora a costo zero. A quanto pare però, la sua scelta di vita, sarebbe quella di tornare in Scozia, lì dove ai Rangers Glasgow pensa di potersi ritrovare, dopo l’esperienza negativa vissuta al Fenerbahce. Non ha praticamente mai inciso e le cose non sono cambiate neppure con l’approdo di Mourinho.