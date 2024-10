Serie A, vendono il club per comprarne un altro: l’annuncio

Colpo di scena in Serie A con i tifosi che ora vogliono capirne di più su come andranno le cose dopo l’annuncio della famiglia che ha svelato di voler acquistare un altro club.

Si parla tanto di questa situazione che riguarda le tante società italiane, con molte di Serie A che hanno cambiato proprietà e ora arrivano delle novità molto importanti che riguardano la possibilità di cambiare ancora. Perché un’altra società ora si è fatta avanti e pensa di allargare in maniera diversa i propri orizzonti.

In molti stanno continuando ad espandere i propri investimenti e in Italia ci sono alcune proprietà interessate a quello che può accadere in Italia e/o in Europa. Per questo si valuta anche di andare a fare investimenti altrove, ora ci sono aggiornamenti proprio in merito a quella che sarebbe la scelta della società italiana di andare a comprare un nuovo club.

Calciomercato Serie A: comprano un nuovo club

Brutte notizie per i tifosi? Arrivano novità molto importanti perché da tempo si parla di quello che può essere l’investimento fatto dai proprietari del club italiano che possono comprare una nuova squadra. Da tempo si parla proprio di questa situazione e ora ci sono delle novità in merito.

Proprio a chiarire questa situazione è stato un membro della famiglia che è proprietaria della società. Stiamo parlando di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che ha parlato a Radio Serie A e ha voluto chiarire quelle che sono le voci sulla possibilità che la famiglia Percassi possa comprare un nuovo club e lasciare l’Atalanta.

Da qualche anno è arrivata parte della cessione della società italiana ad un fondo americano e ora ci sono importanti notizie in merito alla possibilità di cambiare totalmente le cose. Perché Percassi ha chiarito che l’Atalanta sarà sempre il centro del progetto della famiglia a prescindere da altri investimenti.

Percassi ha confermato che può essere acquistato un altro club satellite, ma che non distoglierà mai l’attenzione anche economicamente dall’Atalanta. Perché ogni tipo di investimento sarà fatto proprio per andare a rinforzare il club bergamasco e migliorare l’Atalanta.

Nessuna paura quindi per i tifosi bergamaschi che possono esultare e sognare, dopo aver vinto l’Europa League continuerà a non porsi limiti l’Atalanta e punterà sempre a migliorarsi e puntare in alto. L’obiettivo è quello di diventare una big d’Europa presto dopo aver completato anche il nuovo stadio.