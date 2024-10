Serie A, torna Casadei a gennaio: contratto solo da firmare

Cesare Casadei è uno dei calciatori italiani più chiacchierati dell’ultimo periodo: può finalmente tornare in Serie A dopo l’esperienza inglese.

Si pensava potesse esplodere definitivamente al Chelsea e invece andando in prestito a destra e a manca non è mai riuscito ad affermarsi sui grandi palcoscenici, come ci si aspettava da lui. Il fantasista italiano è un rimpianto certamente dell’Inter ma la sua crescita al momento si è bloccata e quindi per i nerazzurri la sua cessione è stata una manna dal cielo per i conti che sono stati estremamente positivi con la plusvalenza guadagnata.

Il futuro di Cesare Casadei, ora, è vicino alla Serie A: è un argomento che sta diventando costante. Ora il calciatore italiano può far ritorno nel calcio italiano da grande protagonista.

Calciomercato: Casadei torna in Serie A

Il nome di Cesare Casadei è uno di quelli costantemente nel mirino delle squadre di alto livello del nostro campionato. Non è riuscito ad affermarsi come avrebbe voluto in Premier League e come tutti ci sarebbero potuti aspettare da lui.

Al Chelsea ci si aspettava grandi passi in avanti da parte sua ma non ha mai avuto realmente l’opportunità di esprimere il suo talento a tutti gli effetti.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cesare Casadei è un nome utile per la Serie A: a gennaio può esserci il grande ritorno.

Casadei in Serie A: ci sono due squadre

Cesare Casadei torna in Serie A? Le possibilità ci sono, visto che c’è più di un club che è sulle sue tracce e già gennaio si potrebbero aprire le porte del ritorno in Italia. Secondo quanto riferisce TMW, infatti, Atalanta e Fiorentina sono le due squadre che più di tutte hanno mostrato interesse per il classe 2003 e che stanno provando a riportarlo in Italia a prezzi contenuti.

Ma non ci sono solo le squadre italiane. Al momento il club più avanti, infatti, sembrerebbe essere il Villarreal che è molto attento allo sviluppo dei giovani talenti e l’italiano sarebbe perfetto per il nuovo ciclo che sta nascendo.

D’altro canto, però, un ritorno alla corte di Gasperini o di Palladino potrebbe essere fondamentale per le sue caratteristiche e per dargli fiducia e chance nel giro di pochissimo tempo.

Quanto costa Casadei? Serve un investimento importante

Atalanta e Fiorentina sono interessate a Casadei e potrebbero fare un grosso favore al calcio italiano riportandolo in Serie A. Anche Luciano Spalletti ringrazierebbe, visto che ora ha superato i 21 anni e potrebbe diventare un’arma importante per il futuro della Nazionale.

Il Chelsea a gennaio lo cede solo a titolo definitivo e chiede non meno di 10 milioni per lasciar partire il ragazzo emiliano pagato circa 15 milioni di euro.