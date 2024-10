Roma-Inter, infortunio dell’ultima ora: problema al ginocchio

La partita tra Roma e Inter sarà una dei match clou del weekend di Serie A: c’è un nuovo infortunio che preoccupa l’allenatore in vista del futuro.

La gara dell’Olmpico dovrà spazzare via le polemiche per l’una e per l’altra squadra che non stanno attraversando periodi felicissimi, per motivi diversi. In casa Inter ci si aspettava già molto di più dal punto di vista dei risultati, ma al momento il secondo posto in classifica ha fatto storcere il naso a tantissimi tifosi. In casa Roma, invece, la situazione è molto più delicata perché già c’è stato l’esonero di De Rossi e la piazza è estremamente nervosa per l’inizio di stagione.

Roma-Inter è sempre una partita ad altissima intensità e con tantissime emozioni che possono svilupparsi nell’arco dei 90 minuti. Ma ci sono anche problemi di natura fisica per diversi calciatori e ci sono grossi aggiornamenti.

Roma-Inter, un altro infortunio: la situazione

Roma-Inter sarà una partita spartiacque per entrambe le squadre. Nessuna ammette la parola “sconfitta” in questo momento della stagione e per questo motivo si prevede una battaglia clamorosa in campo, con i padroni di casa che proveranno a regalare un po’ di felicità a una piazza che sta vivendo con estrema ansia il futuro.

L’Inter è, invece, in un momento migliore ma anche su Simone Inzaghi ci sono delle critiche molto pesanti che il tecnico sta provando a risolvere per riuscire a gestire al meglio il resto della stagione.

Secondo le ultime notizie, tra Roma e Inter ci sono delle difficoltà da risolvere: c’è un nuovo infortunio che rovina la partita.

Inter, ancora un infortunio: problema in allenamento

L’Inter è in un momento molto particolare e la partita contro la Roma sarà fondamentale per permettere a Simone Inzaghi di gestire al meglio l’inizio del nuovo tour de force che prevede tantissime partite complicate tra Serie A e Champions League.

Secondo quanto riferisce TMW, l’Inter ha perso anche Kristjan Asllani per infortunio. Il centrocampista albanese si è fermato durante l’allenamento quotidiano per un problema al ginocchio e non ha completato la seduta, provocando preoccupazione in Simone Inzaghi e in tutto lo staff nerazzurro.

Le condizioni dell’ex Empoli saranno valutate dallo staff medico nella giornata di domani e solo in quel momento Simone Inzaghi prenderà una decisione in merito alla sua convocazione.

Infortunio Asllani: ko anche Zielinski, emergenza Inter

L’infortunio di Kristjan Asllani è una notizia tremenda per l’Inter che se non dovesse convocare l’ex Empoli per la sfida di Roma si troverebbe di fronte a un caso di emergenza totale, visto che anche Piotr Zielinski è assente.

A questo punto non è da escludere che ci sarà la convocazione di qualche giovane calciatore della Primavera, che possa dare manforte a Inzaghi in caso di necessità.