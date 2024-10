Ritorno Mancini: pronto subito in una big di Serie A

Roberto Mancini non ha convinto in Arabia Saudita, con le voci sull’esonero che lo riguardano.

Sarebbe arrivata al capolinea la sua avventura oltreoceano, in terra saudita, ma occhio a quella che è la possibilità che emerge nell’immediato, per quanto riguarda poi di riflesso la scelta di tornare ad allenare in Serie A, con un club pronto a convincerlo, tra le big d’Italia.

Perché durante la sosta non sono giunte al termine le riflessioni che riguardano uno dei club italiani che, proprio rientrati in questo week-end, avrà bisogno di trovare punti, altrimenti l’esonero è possibile per quanto riguarda la scelta ai vertici. E Mancini, salutando l’Arabia Saudita, potrebbe clamorosamente essere pronto per il grande approdo in Serie A.

Mancini in Serie A: la notizia sul ritorno in Italia

La notizia sul ritorno in Italia di Roberto Mancini è stata riportata questa mattina, con la news che riguarda le critiche che sono avanzate per lui in terra saudita, per quanto non è riuscita a fare fino a questo momento la sua Arabia Saudita.

Come riferisce Calciomercato.com non è più da escludere la possibile separazione, con le diverse panchine in Serie A che sono poi, di riflesso, a forte rischio. L’esonero di Mancini è cosa possibile, accendendo poi luce su di lui in caso di ulteriori separazioni in Serie A, dagli allenatori che sono ad oggi sulla graticola.

Se dovesse non continuare in Arabia Saudita, allora per Roberto Mancini si aprirebbe la pista italiana. E per lui, dopo il passato da CT della Nazionale e da allenatore dell’Inter in precedenza, sono possibili due destinazioni a sorpresa, in Serie A.

Chi prende Roberto Mancini? Le ipotesi in Serie A

Stando a quelle che sono le ipotesi, qualora dovesse salutare l’Arabia Saudita nell’immediato, sono due le squadre che si interrogano su Mancini come nuovo allenatore che subentra. Tra queste, quella del Bologna con Vincenzo Italiano che rischia il posto, per una situazione di classifica non proprio felicissima. In egual modo Fonseca perché, in caso di debacle ulteriore con l’Udinese, senza vittoria, farebbe riaffiorare voci circa il suo esonero. A quel punto, se Mancini dovesse essere libero, sceglierà di tornare subito all’opera, senza restare fermo.

Ultime su Mancini: il CT avrebbe un sogno in Italia

Avrebbe un sogno in Italia, Roberto Mancini: guidare la Sampdoria verso grandi traguardi. Chissà se, in caso di salita in Serie A per i blucerchiati, non si possa poi trovare il “matrimonio” per il ritorno a Genova di Mancini. I pianeti potrebbero allinearsi solo in un caso: promozione in Serie A per la Samp con progetto tecnico all’altezza per Mancini dal 2025.