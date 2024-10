Rimpianto Milan: adesso lo prende Guardiola, c’è l’annuncio

Nuove indiscrezioni di mercato relative al futuro del calciatore, che per il Milan è un vero e proprio rimpianto. Adesso Guardiola è pronto a prenderlo per portarlo al Manchester City: ecco tutti i dettagli.

Gli occhi del tecnico spagnolo sono finiti sul talento, che in rossonero non è riuscito a dire la sua a causa di alcune problematiche di carattere tecnico e personale. Un vero e proprio peccato, perché con il Milan avrebbe potuto dire la sua e fare la differenza in una squadra che in questo momento ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche.

Le strade con il Milan si sono interrotte, forse, troppo presto per il big che adesso è nel pieno della sua maturazione calcistica. Per questa ragione, secondo le ultime notizie di mercato, Joseph Guardiola è pronto a portarlo al Manchester City, per rinforzare il reparto offensivo che già conta dei grandi campioni.

Nel processo di rinnovamente, che sta attuando il tecnico nel club inglese, l’allenatore ha deciso di fare un tentativo per prendere il 23enne che in Premier può dire la sua e fare la differenza, soprattutto in una squadra come il City che predilige il gioco offensivo.

Calzerebbe a pennello negli schemi tattici di Guardiola, che non bada a spese per rinforzare la sua squadra che già conta dei giocatori importanti e di primissimo livello.

Addio Serie A: c’è la Premier nel futuro, ecco chi vuole prendere il Manchester City

Charles De Ketelaere ha suscitato un forte interesse in Premier League.

Società come Arsenal, Manchester City, Newcastle e Tottenham sono interessate al talento di proprietà dell’Atalanta. Dopo le prestazioni in Serie A, il 23enne belga è diventato un obiettivo per queste squadre, che stanno cercando di migliorare le proprie rose con un calciatore dalle caratteristiche di De Ketelaere.

Rispetto alla sua esperienza in rossonero, con l’Atalanta il calciatore ha ritrovato la forma migliore soprattutto grazie a Gasperini, che ha saputo valorizzare al meglio De Ketelaere, che lo scorso anno è stato fra i protagonisti della bella stagione della Dea che ha portato i nerazzurri alla vittoria dell’Europa League. I 22 milioni spesi si sono rivelato davvero un ottimo investimento, per la famiglia Percassi, che adesso sono pronti a cedere il belga che ha un valore di mercato intorno ai 30-35 milioni.

De Ketelaere al Manchester City?

De Ketelaere è diventato un’opzione molto attraente per i grandi club inglesi. Anche il Manchester City ci sta pensando, Guardiola sta cercando di aggiungere talento creativo alla sua squadra.

Sotto contratto con l’Atalanta, l’interesse da parte delle squadre di Premier League potrebbe portare all’addio del calciatore che ambisce a palcoscenici importanti.