Retroscena Sarri, torna subito: l’allenatore si è dimesso

Sembra ormai tutto pronto per il grande ritorno di Maurizio Sarri in panchina perché l’allenatore è pronto dopo l’esperienza alla Lazio ormai messa da parte a tornare in una big di Serie A.

Sarri ha concluso da mesi ormai la sua avventura con la Lazio perché non c’erano più i presupposti per continuare ad andare avanti insieme e bene dopo quello che era stato un secondo posto straordinario di Serie A l’anno precedente. Adesso, dopo un periodo di pausa e riflessione l’allenatore è pronto a tornare nuovamente nel campionato italiano.

Ci sono state voci anche che l’hanno visto accostato a club stranieri, ma alla fine sembra che Sarri può tornare in una big di Serie A. Ora spunta fuori un retroscena molto importante con le dichiarazioni direttamente del presidente che chiarisce quella che è la sua situazione anche a livello contrattuale.

Colpo di scena che riguarda quello che è accaduto al tecnico perché in Italia sono diversi che rischiano seriamente di essere fatti fuori. Ci sono continue voci in merito a quello che è un possibile esonero di Fonseca dal Milan e non solo. Sarri è accostato anche a panchine come Bologna e Fiorentina dove Italiano e Palladino ancora non hanno convinto del tutto e rischiano il posto.

Calciomercato: Sarri pronto a tornare dopo le dimissioni

Sarri è pronto a tornare in panchina in Serie A, dopo le dimissioni svelate in un retroscena può arrivare ora la grande occasione dell’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea, che da pochi mesi ha lasciato la Lazio in malo modo.

Adesso a raccontare tutta la verità è stato direttamente il peesidente della Lazio Claudio Lotito intervistato ai microfoni di Dazn e svelando quella che è stata la scelta di Sarri di dimettersi dalla Lazio.

Una situazione veramente paradossale quella che è accaduta in Italia al club biancoceleste, perché su Sarri ci sono state tante dicerie ma ora a chiare tutto è stato Lotito. Il presidente della Lazio ha spiegato a Dazn che dopo alcune giornate e dopo anche un ritiro punitivo i senatori dello spogliatoio non seguivano più il proprio allenatore.

Per questo motivo la scelta di Sarri di comunicare a Lotito le dimissioni della Lazio, ma adesso è pronto a tornare dopo mesi difficili di nuovo su una panchina in Italia e dimostrare ancora una volta il suo grande valore.