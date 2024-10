“Non me ne frega un ca**o”, disastro Fonseca: rottura col Milan

Situazione davvero surreale quella che sta vivendo il Milan perché Paulo Fonseca è sempre più a rischio esonero e l’ambiente percepisce quest’aria tesa che si respira con il club rossonero.

E’ da inizio stagione che si parla di quelli che sarebbero i problemi in casa Milan con la società che sta valutando seriamente di porre già fine a questo nuovo progetto che è stato avviato. Perché i calciatori sembrano entrati allo scontro con il nuovo allenatore e nonostante quelli che sarebbero stati i chiarimenti che c’è ancora tanto malumore in giro con Fonseca che ora rischia l’esonero.

Una situazione difficile dove la società non sembra poter fare molto di più di ciò che ha già fatto. Perché il club ha avuto dei colloqui con l’allenatore e anche con il giocatore con i massimi dei dirigenti, ma più volte ci sono stati episodi fin troppo pesanti e anche visibili in diretta mondiale tra i calciatori del Milan e Fonseca, non c’è un buon e sano rapporto tra le parti.

Ora arrivano delle nuove notizie su quello che sarebbe accaduto in casa Milan e che rischia di rovinare tutto in maniera definitiva. Potrebbe non esserci più la via di ritorno per Paulo Fonseca che rischia l’esonero e ora passa tutto attraverso i prossimi risultati.

Milan, Fonseca rischia l’esonero: sfogo contro i calciatori

Perché con un altro passo falso inaspettato e duro da digerire il Milan andrà ad esonerare Fonseca che ora sembra aver completamente perso il controllo dello spogliatoio e del rapporto con i suoi calciatori. Ancora un altro episodio incredibile da dover registrare in merito a ciò che è accaduto.

In conferenza stampa Fonseca prima di Milan-Udinese ha raccontato quello che è accaduto in queste ultime settimane. Perché il club rossonero sta vivendo una situazione difficile soprattutto dal punto di vista dei rapporti e l’allenatore portoghese sembra essersi scontrato con i suoi migliori giocatori, su tutti Theo Hernandez e Leao che rappresentano i leader dello spogliatoio.

Ma non per Fonseca. Perché proprio su questo tema l’allenatore del Milan ha detto la sua e fatto un esempio importantissimo dicendo che per lui i veri leader sono quelli che guardano davanti, faccia a faccia e affrontano il problema, non quelli che lo lasciano laterale.

Un chiaro messaggio ai suoi giocatori del Milan da Fonseca e magari a Theo e Leao, ancor di più quando si sono alzati i toni e ha detto: “Se abbiamo un problema non mi frega un ca**o del nome dei giocatori”.

Adesso vedremo come la prenderanno in casa Milan calciatori e società, con Fonseca che si gioca il futuro.