Nico Paz firma con una big di Serie A, lo prendono subito

E’ una delle grandi stelle di questo inizio di nuova stagione in Serie A e per questo motivo ora le grandi squadra stanno già pensando di prenderlo, stiamo parlando di Nico Paz.

Svolta in Italia per quanto riguarda la scelta da parte di una big che ora fa sul serio e vuole mettere le mani su quello che è il calciatore del momento. Perché Nico Paz si sta confermando la stella del Como di Fabregas e dopo 7 giornate, anche se ancora non si è sbloccato dal punto di vista del gol (sfortunato per i pali colpiti) ha messo a referto 3 assist e già prestazioni da vero campione.

Cresciuto nel Real Madrid ora ha scelto di completarsi in Italia dove con il Como di Fabregas si sta consacrando e per questo motivo è arrivato per lui a 20 anni anche il premio delle convocazione e l’esordio in Nazionale con l’Argentina che l’ha scippato alla Spagna, dove ha messo a segno anche un assist e Messi ha speso parole al miele per lui. Presto per Nico Paz può arrivare però un’altra grande occasione.

Continuando così sarà difficile che resti al Como anche il prossimo anno, con il club neopromosso che è riuscito a prenderlo per 6 milioni dal Real Madrid, che però ha conservato il 50% della futura rivendita e anche il diritto di recompra. Ma Nico Paz può firmare subito con un’altra big stesso in Serie A.

Calciomercato: comprano Nico Paz in Serie A

Si è parlato molto di Nico Paz in queste settimane e ore si vocifera anche di un forte interessamento da parte dell’Arsenal su di lui. Ma attenzione che un club di Serie A può pensare di anticipare tutti e prendere subito il giocatore per il futuro.

Ci sono tante novità di mercato che riguardano Nico Paz che può firmare con il Milan, perché ora il club rossonero segue attentamente il calciatore secondo i colleghi di Tmw ed è uno degli osservati speciali in queste prime settimane.

Può essere Nico Paz il colpo del Milan per il futuro e il club rossonero può investire subito una cifra importante per strapparlo dall’Arsenal che lo segue ed evitando la recompra del Real Madrid che difficilmente lo riprenderebbe per venderlo, ma accetterebbe il 50% di futura rivendita.

Adesso è tutto confermato, anche il Milan come l’Arsenal segue Nico Paz e attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro.