Milan, scelto il nuovo bomber: arriva dalla Serie A, ha soli 20 anni

Il Milan è pronto a fare investimenti importanti perché ora il proprietario Gerry Cardinale vuole cercare di cambiare le cose per il club rossonero e renderlo sempre più grande in futuro.

Adesso ci sono aggiornamenti che riguardano proprio questo cambio di rotta deciso da parte del Milan che vuole fare nuovi colpi già nel mercato di gennaio. Perché in estate avrebbe voluto investire di più il proprietario fermato dai suoi dirigenti che hanno ritenuto idonea la rosa attuale, ma qualcosa non va e per questo ora che il club punterà a fare dei nuovi colpi mirati per cambiare le cose.

Si cerca un nuovo attaccante per il Milan visto che al momento Abraham e Morata non riescono a garantire gol e ci sarà bisogno di fare dei nuovi innesti in quella zona di campo anche perché Jovic e Okafor sembrano ormai completamente messi ai margini della società rossonera.

Tanti i nomi messi in lista per il prossimo attaccante del Milan, su tutti Gimenez e David, ma ora il nuovo bomber rossonero può arrivare direttamente dal campionato italiano di Serie A. Perché il club sta osservando attentamente un giocatore che potrebbe essere considerato quello ideale per il nuovo progetto.

Calciomercato Milan: colpo in attacco dalla Serie A

Può sbloccarsi da un momento all’altro la trattativa per il nuovo attaccante del Milan, il club rossonero ora ha scelto un nuovo giocatore da prendere.

Si accendono i riflettori del Milan su Ange-Yoan Bonny del Parma. L’attaccante classe 2003 piace tanto al club rossonero e sembra aver convinto tanti club in questo inizio di stagione, alla sua prima in Serie A. Un giocatore capace di saper far giocare la squadra, di qualità fisiche, tecniche e capace di saper fare sia gol che assist.

Il Parma di Krause è pronto a fare un’affare record per il club che ha preso Bonny come parametro zero e ora può venderlo per una cifra di cifra 25 milioni di euro. Con un contratto in scadenza nel 2027 è molto probabile che proprio nell’estate del 2025 o già il prossimo gennaio ci sarà l’ok per la sua partenza.

Adesso il Milan fa sul serio e vuole anticipare il Napoli comprando Bonny già nei prossimi mesi. Perché il giovane attaccate di 20 anni è finito proprio nel mirino del club allenato da Conte che pensa a lui come vice Lukaku e attaccante per il futuro. Vedremo se arriverà l’affondo decisivo da parte della società rossonera.