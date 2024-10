Infortunio Juve, un altro guaio: a Motta restano solo i giovani

Sembra un incubo per la Juventus, considerando che un altro dei titolari rischia a causa del suo infortunio.

A Thiago Motta pare restino soltanto i giovani, per quello che è il week-end che deve preparare contro la Lazio e un tour de force non da poco. La squalifica di Conceicao e gli infortuni, non solo di Bremer, ma anche di Koopmeiners e altri pezzi pregiati della Juve, stanno costringendo Thiago Motta a reinventarsi una formazione titolare. Con la Lazio c’è un forte il rischio.

Attingendo dalla Next Gen in Serie C, come più volte fatto da Thiago Motta in questa prima parte di stagione, potrebbe esserci il grande salto per alcuni dei suoi ragazzi, in Serie A, magari addirittura per un posto da titolare. Perché, come si legge nelle probabili formazioni, della lunga panchina a disposizione, ne sono rimasti soltanto in quattro o cinque, da sommare ai giovani della Next Gen che allungheranno, appunto, la panchina a Thiago Motta.

Infortunio e turn-over con la Next Gen: Juventus in emergenza

Quando si dice di avere “gli uomini contati”. È quel che riguarda la Juventus di Thiago Motta che, a seguito anche dell’infortunio di Weston McKennie, deve fare i conti con un altro problema a centrocampo. Perché negli ultimi allenamenti prima di Juventus-Lazio, un altro calciatore non si è allenato, destando non poca preoccupazione all’ambiente bianconero.

Si tratterebbe per lui di un problema che andrebbe a costringere Thiago Motta a scegliere il turn-over via giovani, dalla Next Gen. Da capire se nella sfida con la Lazio, per far riposare l’infortunato o se farlo direttamente in Champions League, visto il fitto calendario di impegni importanti se si pensa che i bianconeri sfideranno prima i biancocelesti e poi l’Inter, nel Derby d’Italia.

A destare preoccupazione oggi, fanno sapere da Tuttosport, è Nicolò Fagioli. Anche lui sarebbe finito nella lista dei calciatori presenti in infermeria al J-Medical e la situazione per Lazio-Juve comincia a preoccupare seriamente Motta.

Infortunio Juventus: la notizia prima della sfida con la Lazio

Prima della sfida con la Lazio, un altro giocatore accende l’allarme in casa Juventus. Si tratta di Nicolò Fagioli, finito praticamente a rischio convocazione per Juventus-Lazio per infortunio. Thiago Motta spera di poterlo quantomeno portarlo in panchina, ma a quel punto, le scelte restano obbligate. A centrocampo giocheranno gli ultimi rimasti: Thuram, Douglas Luiz e Locatelli. Il brasiliano dietro Vlahovic e Yildiz sulla fascia, perché al momento non ci sono alternative. Le alternative, si troverebbero soltanto nei giovani della Juve Next Gen.

Probabili formazioni Juve-Lazio: le scelte senza gli infortunati

Le scelte della Juventus, sono costrette dagli infortuni. Infatti a centrocampo ci sono Locatelli, Douglas Luiz e Thuram, nessuno più tra i possibili titolari. Altrimenti sarà Yildiz dietro Vlahovic con Mbangula sulla fascia. In panchina, tra i convocati, potrebbero vedersi Adzic e Rouhi, ma forse anche altri giovani. Farà chiarezza Thiago Motta, con la seguente scelta, nelle probabili formazioni di Juve-Lazio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.