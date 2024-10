Annuncio di Guardiola: intreccio con la Serie A, scelto il sostituto

Pep Guardiola è l’allenatore più chiacchierato del momento: ha parlato del suo futuro e può aprirsi un clamoroso intreccio con la Serie A.

Nei giorni scorsi è stato intervistato da Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa” e ha spiegato che non conosce ancora con certezza il suo futuro e che ci sono moltissime cose da valutare prima di capire se è tempo di continure con il Manchester City, firmando un nuovo contratto, o se è il caso di cambiare panchina e provare subito una nuova, grande esperienza.

Il futuro di Pep Guardiola è sulla bocca di tutti anche perché da lui può nascere un clamoroso effetto domino che riguarderà tutti i top campionati europei.

Futuro Guardiola: cambia tutto per lo spagnolo

Guardiola ha vinto ogni tipo di trofeo con ogni tipo di squadra che ha allenato. E negli anni è stato uno degli allenatori innovatori più importanti della storia del calcio. Ha cambiato il modo di allenare e di giocare al calcio e per questo sarà ricordato come uno dei più grandi di sempre.

Dove allenerà Guardiola la prossima stagione? Non è dato saperlo ancora ufficialmente: ci sono decine di voci che lo vogliono dovunque, in Europa e nel mondo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione e si sta aprendo un clamoroso intreccio con la Serie A.

Guardiola annuncia l’addio? Le parole

La prossima stagione potrebbe essere quella della rivoluzione totale per il Manchester City che quest’anno vuole provare a vincere tutto per chiudere un cerchio che è stato meraviglioso e provare ad aprire, poi, un ciclo diverso, meno dispendioso ma comunque di altissimo livello.

Nei giorni scorsi c’è stata l’annuncio della separazione tra il Manchester City e Txiki Begiristain, attuale direttore sportivo del club inglese. E questa situazione non è per niente piaciuta a Pep Guardiola che oggi è tornato a parlare del suo futuro, spaventando i tifosi del City.

“Non ho ancora preso una decisione. Quando lo farò, lo comunicherò“, ma – ha dichiarato Guardiola – “una parte di me se ne va con Txik. Il City non mi ha mai dato una scadenza per decidere, ma so che hanno opzioni per il futuro, quando me ne andrò“.

Simone Inzaghi idea per il Manchester City

Che Pep Guardiola venga in Serie A è una possibilità quasi inutile da prendere in considerazione, pure se dovesse essere Baggio il suo vice allenatore – come ha scherzosamente chiesto Guardiola nell’ultima intervista italiana – ma le possibilità che un italiano possa andare al Manchester City è concreta.

Secondo la stampa inglese, infatti, tra i candidati a prendere il posto di Guardiola al Manchester City c’è Simone Inzaghi. Piace moltissimo alla dirigenza inglese che potrebbe optare per un cambio radicale nel modo di lavorare ma non nei principi assoluti di gioco.