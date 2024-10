Ancora americani in Serie A: salvano il club dal fallimento

Il calcio italiano è strettamente legato all’America e ai nuovi proprietari e investitori che intendono comprare i club: ci sono grosse novità.

Ci sono molti club che negli anni hanno accumulato grossi problemi che man mano venivano risolti con manovre economiche importanti, con inserimento di nuovi fondi e capitali ma ora sta iniziando a diventare molto più complesso gestire determinate situazioni e per questo motivo le difficoltà delle società stanno aumentando a dismisura.

Negli ultimi anni la Serie A è stata terreno di caccia per gli investitori stranieri che hanno acquistato tantissime squadre e potrebbero non aver terminato ancora la “missione di conquista” del calcio italiano.

Serie A, cessione immediata del club: rischiano il fallimento

La Serie A è sempre al centro di grandissime discussioni che riguardano il futuro dei club che sono spesso in difficoltà economica e che non riescono velocemente a risalire dalle sabbie mobili e quindi ora ci sono grossi rischi che possono compromettere gravemente le prossime annate sportive.

Il calcio italiano non è ricco e solido come si possa immaginare dall’esterno e sempre più spesso stanno nascendo problemi di non poco conto che mettono a rischio la sanità e il futuro delle società.

Secondo le ultime notizie, il club di Serie A verrà ceduto a nuovi investitori americani nel giro di pochissimo tempo: è a rischio fallimento.

Cessione Genoa, ci sono grosse difficoltà: l’annuncio

Il Genoa vive un periodo particolarmente complicato sotto il profilo economico. Il club ligure è passato di mano qualche anno fa, con l’addio di Preziosi e l’arrivo di 777 Partners che ha promesso grandi cose che, invece, non sono state ancora realizzate. I proprietari del Genoa, ora, cercano nuovi investitori che possano diventare soci o addirittura rilevare le quote di maggioranza del club, fino a portare alla cessione definitiva.

“È un momento difficile, ne verremo fuori insieme”, ha dichiarato Andres Blazquez, CEO del Genoa, ai microfoni di Secolo XIX, rivelando che “A-Cap è il principale finanziatore ma c’è l’idea che a breve o medio termine si aggiungano nuovi investitori: magari come soci di minoranza, ma c’è anche la possibilità di un acquisto totale”.

Il Genoa, dunque, cerca compratori perchhé in questo momento storico c’è il rischio serio che il club possa addirittura andare verso il fallimento totale.

Chi compra il Genoa? I nuovi investitori

“Il Genoa è un club appetibile“, ha confermato Andres Blazquez, rivelando che “qualche intermediario ci ha contattato, ma si tratta di semplici sondaggi“.

“Per altri club del nostro gruppo la situazione è diversa, ci sono già state delle cessioni ed entro una decina di giorni approveremo il bilancio al 30 giugno”.