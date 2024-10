Ancelotti lo scippa al Milan: via dalla Serie A per il Real Madrid

Carlo Ancelotti beffa il Milan, stando a quelle che sono le notizie che circolano sul calciomercato dei rossoneri.

Il Real Madrid fa sul serio per il gioiello della Serie A che, dopo aver ben figurato in Italia conquistandosi il posto in Nazionale, è finito al centro delle vicende di mercato che ora lo vedono coinvolto negli accostamenti ai Blancos.

A prenderlo sarà Carlo Ancelotti, in quella che risulterebbe essere una proposta irrinunciabile perché, se a chiamarti è Re Carlo, difficilmente si può riuscire a dire di no. Una proposta anche a cifre importanti, in quello che è il mercato di riparazione e che vedrebbe la “fuga” di uno dei nostri talenti, con “scippo” al Milan.

Calciomercato: colpo Real Madrid con beffa al Milan

Il Milan rischia la beffa, dall’ex Carlo Ancelotti. Il Milan da tempo teme che il talento possa essere portato via da un club come il Manchester City, ma adesso si sarebbe inserito anche il Real Madrid, secondo quel che racconta Tuttosport.

Il quotidiano piemontese svela l’interesse delle Merengues per uno dei talenti che ha colpito Luciano Spalletti, a tal punto da affidargli una maglia da titolare assieme all’ex rossonero Sandro Tonali e Nicolò Barella, probabilmente uno dei titolari della nuova gestione del Commissario Tecnico di Certaldo, che potrebbe giocare in Champions League a partire da gennaio.

Si tratta infatti del centrocampista italiano che ha brillato in questo primo scorcio di campionato in Serie A, tanto da convincere Carlo e Davide Ancelotti nella soluzione a centrocampo per dare il giusto rinforzo a Valverde, Modric e compagni, nell’importante centrocampo iberico.

Serie A, futuro “Galattico” per il centrocampista: “scippo” al Milan

Può diventare un “Galattico”, Samuele Ricci, colpo in programma del Real Madrid dal Torino. Secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese, i Blancos sarebbero pronti a puntare tutto sul centrocampista italiano di proprietà del Torino che però, Vanoli, vorrebbe tenersi stretto. Difficilmente, quello che viene individuato come sostituto diretto di Rodri assieme a Lobotka, tra le intenzioni del City, resterà in granata fino alla fine della stagione, qualora dovessero partire all’assalto due club importanti come questi. E lo stesso Real Madrid pare sia pronto al grande assalto a gennaio per portarselo in Spagna.

Ultime Milan: le cifre del colpo con beffa ai rossoneri

Secondo i numeri e le indiscrezioni, il valore di Samuele Ricci del Torino, è aumentato vertiginosamente. Il calciomercato del Milan rischia di essere tagliato in due, con l’obiettivo dei rossoneri che rischia di essere irraggiungibile per le cifre che spenderebbero Real Madrid e City per portarselo a casa. Per il classe 2001 potrebbero servire circa 30 milioni come base di offerta, per convincere Cairo alla cessione.