Allegri torna in una big, la svolta è definitiva: l’annuncio

Allegri sta per tornare in panchina? Un’altra indiscrezione relativa al futuro dell’ex Juventus, che è attualmente nella lista degli allenatori svincolati.

La parentesi alla Juventus si è chiusa in malo modo ma nonostante ciò l’allenatore continua a godere della stima di tantissimi tifosi che lo ricordano con grande affetto.

Reduce da alcune annate altalenanti e abbastanza particoli, Allegri in questo momento è fermo ed è in attesa di una proposta importante per tornare subito in panchina. Ha messo da parte le opzioni arabe, l’obiettivo è quello di restare in Europa.

Dopo le voci sul Benfica e quelle relative al Manchester Unitd, ci sono degli aggiornamenti importanti sul futuro di Massimiliano Allegri che anche in Italia è stato accostato alla panchina del Milan per il dopo Fonseca.

Una situazione in evoluzione da parte del tecnico, che ha fatto sapere ai suoi agenti di essere disponible a subentrare nel corso di questa stagione. Attende, quindi, con fiducia la chiamata di qualche big, visto che ha ancora intenzione di allenatore in Europa.

Chi può prendere Massimiliano Allegri? Arriva la svolta definitiva

Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, per una big arriva la definitiva svolta in panchina.

Ecco la decisione da parte della società in merito al futuro dell’allenatore, c’è l’annuncio in conferenza stampa riguardo il destino del tecnico che sta trattando il rinnovo di contratto con il club.

Da parte della società, infatti, c’è l’intenzione di proseguire nel rapporto con il tecnico spagnolo che gode della stima dell’intero ambiente. Una decisione a sorpresa che chiude definitivamente le porte al possibile approdo di Allegri sulla panchina del Psg.

Allegri dice addio al Psg: la società chiude per il rinnovo di Luis Enrique

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Psg Luis Enrique ha risposto alla domanda relativa al suo futuro.

Ci sono, infatti, delle trattative in corso per quanto riguarda il rinnovo di contratto.

“Non ci sono comunicazioni ufficiali da fare, quando sarà il momento ne parleremo. Non ho nulla da dire riguardo questo argomento”.

La sensazione, comunque, è che la dirigenza francese abbia voglia di continuare con Luis Enrique che è pronto a siglare il prolungamento di contratto con il Psg. Un accordo, questo, che metterebbe fine alle voci relative al possibile ingaggio di un altro tecnico come Max Allegri, che è attualmente libero dopo la fine dell’esperienza alla Juventus.