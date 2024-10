12 punti di penalizzazione: cambia la classifica in Italia

Tutto confermato in queste ore con una pessima notizia per il club italiano, perché è in arrivo una penalità davvero importante che andrebbe a stravolgere la classifica.

Una situazione complicata che ora rischia davvero di andare ad incidere sulla stagione da poco iniziata e condannare di fatto già il club che non se la sta passando bene. Perché proprio ora che le cose sembravano andare meglio che arriva una brutta notizia riguardo la penalizzazione per il club italiano.

La questione economica complica la situazione del club che non sembra avere vie di scampo e per questo motivo che ci sono novità molto importanti ora riguardo la penalizzazione di un club italiano che rischia grosso. Una vicenda davvero brutta che mette in apprensione soprattutto i tifosi che non si spiegano come si possa essere arrivati a tutto questo.

Penalizzazione in Italia: 12 punti tolti in classifica

Nelle prossime ore capiremo di più in merito alla penalizzazione al club italiano in classifica, perché non c’è via di scampo e sarà impossibile evitarla. Dunque ora i tifosi devono sperare davvero in un miracolo del club per cercare di stravolgere tutta questa situazione complicata che vive ora la società.

E’ il club italiano che ora deve fare i conti con quelle che saranno le sanzioni in arrivo per la situazione che ha lasciato la società che ora ha messo in vendita in club, ma non ha rispettato alcune scadenze che porteranno la squadra a dover pagare con una penalizzazione in classifica fino a 12 punti.

Sono giorni di grande tensione in casa Taranto Calcio per quello che è accaduto a livello economico alla società che ha alzato le mani ed è pronta a farsi da parte (si parlava di nuovi proprietari in arrivo dall’America). Intanto, a parlare e chiarire la situazione nelle ultime ore è stato il Direttore Generale del Taranto Fabrizio Lucchesi che senza giri di parole è stato molto chiaro a Tmw Radio.

Infatti, il Taranto rischia fino a 12 punti di penalizzazione come confermato dallo stesso direttore generale e nonostante sembrasse fatta, la cessione delle quote ora sembra saltato tutto. Il periodo per il club italiano quindi è veramente nero adesso.

L’ipotesi di vendita non si sta concretizzando e per questo motivo che ora c’è la sensazione che non si possa scappare da questa situazione. Non sono stati pagati gli stipendi, adesso sono tre i pagamenti non rispettati e per questo i punti di penalizzazione per il Taranto in classifica vanno da 6 a 12.