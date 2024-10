Vincente Pallone d’Oro: svelata la posizione di Lautaro

Ormai ci siamo per quello che sarà il premio del Pallone d’Oro 2024 con anche un ‘italiano’ adottato come Lautaro Martinez che è l’unico giocatore di Serie A che può realmente vincerlo.

Ci sono notizie molto importanti che riguardano ciò che può accadere con il premio del miglior giocatore in Europa dell’anno 2024 comprendendo l’intera stagione tra club e Nazionali. Adesso può arrivare un segnale veramente forte per quanto riguarda quello che sarà il vincitore del Pallone d’Oro perché arrivano le prime indiscrezioni in merito a quanto accadrà.

Ora ci sono delle novità molto interessanti che possiamo scoprire in merito a ciò che accadrà il prossimo 28 ottobre quando sarà consegnato il Pallone d’Oro 2024 e occhio a Lautaro Martinez. Perché il calciatore argentino si sta giocando una fetta importante di torta da protagonista in quella che sarà la prossima cerimonia.

Pallone d’Oro 2024: indiscrezione su Lautaro Martinez

Il prossimo 28 ottobre nella città di Parigi come di consueto ci sarà la consegna del vincitore del Pallone d’Oro 2024 al Teatro Chatelet e occhio alla clamorosa svolta che può esserci nei prossimi giorni perché ci sono novità interessanti su quella che sarà la scelta del premiato vincitore.

C’è anche e soprattutto Lautaro Martinez in lista tra i candidati del Pallone d’Oro dopo quello che ha ottenuto l’attaccante argentino che è riuscito a fare cose davvero importanti andando a vincere Campionato di Serie A, Supercoppa Italia e Copa America, facendo il capocannoniere in queste competizioni e ora sogna.

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano da Sky Sport per il premio del Pallone d’Oro e notizie su Lautaro Martinez, con indiscrezioni molto importanti che riguardano proprio quello che può accadere per l’attaccante argentino che può piazzarsi tra i primi cinque nella classifica del Pallone d’Oro 2024, con il premio che sarà assegnato al miglior giocatore della scorsa stagione che si è conclusa.

Sono diversi i grandi giocatori in lista per vincere perché ci sono Vinicius Junior, Rodri, Dani Carvajal e Jude Bellingham oltre a Lautaro Martinez che è un altro dei giocatori che può ambire alla vittoria finale del titolo.

Adesso ci siamo per la svolta, perché Lautaro Martinez sogna di vincere il Pallone d’Oro 2024 e se la dovrà vedere con i grandi campioni del Real Madrid e del Manchester City per riuscire a vincere il titolo. Messi, intanto, ha sponsorizzato il proprio amico e connazionale.