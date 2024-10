UFFICIALE – Ritorna Manolas: l’annuncio dopo le voci alla Roma

A volte ritornano, ed è il caso di Kostas Manolas. Dopo le voci di calciomercato alla Roma, ecco che ha firmato.

Si tratta di una firma a sorpresa e all’improvviso. Di recente Manolas aveva dichiarato di essere legato ai giallorossi, ma che non c’erano stati contatti per il suo ritorno in Capitale. Probabilmente una “bugia”, perché stando sempre ai rumors di calciomercato, Manolas si era offerto a diversi club e, tra questi, la Roma. Un bel gioco tra le parti, che ci sta nel mondo del calcio, per non lasciare niente al caso.

L’ex Napoli e Roma in Italia, aveva anche vestito la maglia della Salernitana, vicino proprio alla città partenopea dove si era trovato bene, almeno in città, visto che con la squadra aveva trovato poco o nulla, considerando che ben presto Rrahmani gli avrebbe tolto il posto in difesa con Luciano Spalletti allenatore. In ogni caso, l’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della mattinata su Kostas Manolas.

Calciomercato: ritorno ufficiale di Manolas

Annuncio ufficiale, il finale di carriera per Kostas Manolas è tutto da vivere. Le voci sul ritorno in Italia erano concrete e questa mattina è arrivato l’annuncio da parte di un club che, in maniera del tutto inaspettata, ha così annunciato la firma a costo zero del difensore greco.

Uno dei migliori difensori per un certo periodo in Serie A, negli ultimi dieci anni, non ha trovato la sua fortuna quando, lasciando la Roma, ha trovato l’esperienza al Napoli. Quest’ultima gli ha sì regalato il primo trofeo italiano della sua carriera, con la Coppa Italia vinta ai danni della Juve nel periodo pandemico, ma non ha praticamente mai inciso, così come non lo ha fatto a Salerno, nella disastrosa retrocessione del 2023/2024.

Alla fine, Kostas Manolas, ha messo nero su bianco gli accordi contrattuali. Ha firmato per un club di Serie C di un campionato estero, inaspettatamente, senza riuscire a tornare ad alti livelli né in Italia né tra le squadre che giocano le coppe europee.

UFFICIALE – Manolas ha firmato, l’annuncio del club

Quanto segue, è il comunicato ufficiale del club in Grecia, sull’arrivo di Kostas Manolas: “Il Club del Pannaxiokos Sports annuncia, con grande emozione e orgoglio, l’arrivo di Kostas Manolas. Il difensore ha indossato le maglie di AEK e dell’Olympiacos, oltre a quelle di Napoli e Roma in Italia, onorando la maglia della Grecia. Arriva per noi uno dei calciatori più ammirati in Europa e darà tutto il suo contributo alla crescita del nostro club. Benvenuto Kostantinos”.

Manolas fa una scelta di vita: il motivo della firma

Ad annunciare l’arrivo di Kostas Manolas in squadra, con firma a costo zero, è la squadra greca del Pannaxiakos, club dell’equivalente Serie C italiana. Fino a poco tempo fa, sembrava un colpo possibile della Roma, per rinforzare la difesa dell’ex allenatore Daniele De Rossi, che lo conosce benissimo. Per Manolas è una scelta di vita, quella di finire in un club di questo livello, per stare quanto più vicino a casa sua. Il benvenuto del club è stato dato nel corso della mattinata, con tanto di foto ufficiale.