UFFICIALE – Ribaltone in panchina, l’allenatore si è dimesso

Dopo un complicato inizio di stagione, l’allenatore ha deciso di prendere in mano la situazione compiendo una scelta clamorosa.

Stando infatti a quanto si può leggere dal comunicato pubblicato dal club nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, il tecnico ha deciso di farsi da parte rassegnando le proprie dimissioni. L’impressione è che prima o poi questa separazione sarebbe avventura, anche perché la squadra stava avendo un rendimento in campionato che disastroso è veramente dire poco.

Resosi conto della situazione, l’allenatore ha deciso di fare un mea culpa ed andare via, prima che i rapporti potessero ulteriormente deteriorarsi, sempre che non lo siano già.

Ha rassegnato le proprie dimissioni: è ufficiale

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, visto e considerato che nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

Stando alle ultime comunicazioni ufficiali, infatti, il tecnico ha rassegnato le proprie dimissioni dopo un inizio di campionato disastroso della sua squadra. E pensare che in estate si credeva che ci fossero tutti i presupposti per fare una grande annata che sarebbe potuta culminare addirittura con la promozione. Per come stanno andando le cose, però questo risultato non è neanche ipotizzabile, visto e considerato che la squadra si ritrova oggi nei bassifondi della classifica. A fronte di questo l’impressione è che prima o poi questa separazione sarebbe avvenuta in ogni modo, ma l’allenatore ha deciso di fare un mea culpa e prendersi tutte le responsabilità del caso.

Questo ha portato ad una scelta inevitabile: le dimissioni. Stando infatti a quanto riportato questa mattina dallo stesso club in un comunicato ufficiale, Antonio Nocerino non è più l’allenatore del Miami FC. Forse se fosse stato per il club statunitense, l’italiano avrebbe continuato a guidare la squadra fino ad un momento di svolta, ma l’orgoglio ed il contatto con la realtà ha portato l’ex Milan a dimettersi.

Un’esperienza da dimenticare: i numeri disastrosi

Antonio Nocerino non è l’allenatore del Miami FC, e forse questo è un bene per tutti considerato il modo in cui stavano andando le cose. Dopo una breve esperienza alla guida della Primavera del Potenza (Serie C), l’ex di Milan e Palermo, fra le altre, ha deciso di cimentarsi in quest’avventura oltre oceano, che non è decisamente andata secondo le aspettative.

Nocerino ha infatti guidato il Miami FC in ben 33 occasioni, registrando risultati pessimi. Sono infatti solo 3 le vittorie alla guida della compagine americana, 2 i pareggi ed addirittura 28 le sconfitte.